乌克兰总统波罗申科将提出和平建议

哈通社阿斯塔纳6月20日电，据BBC报道，根据乌克兰媒体透露的消息，乌克兰总统波罗申科即将提出一项有关解决乌克兰东部危机的14点和平建议。

在提出这些建议之前，波罗申科已经在本星期同俄罗斯总统普京通过两次电话。

据报道，波罗申科提出的建议包括向乌克兰东部地区下放权力，以及要求当地武装分子立即停火，同时保证那些放下武器又没有犯下"严重罪行"的人不受法律追究。

波罗申科曾在早些时候宣布，他愿意在和平计划开始执行之前实施政府军方面的单方停火。

前景堪忧

他说，短暂停火将有利于在顿涅茨克和邻近的卢甘斯克地区同政府军作战的武装分子放下手中的武器。

据当地媒体报道，乌克兰和俄罗斯两国总统在星期四（6月19日）晚间通电话讨论了乌克兰总统波罗申科的和平建议，有关建议将在星期五正式公布。

克里姆林宫发表声明说，俄罗斯总统普京表示希望，首要注意力应该集中在如何解决在东乌克兰引发民众强烈抗议的关键问题上。

BBC在基辅的记者说，虽然波罗申科建议停火，但亲俄罗斯的反叛力量似乎不愿意放下武器。现在人们关注的是，一但和平计划失败，他将如何行事。