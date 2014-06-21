美欧青年中东学恐怖术 西方或进入恐袭高发期

哈通社阿斯塔纳电，据新华网消息，近日在伊拉克大出风头的激进武装"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"(ISIS)，积极利用各种新媒体媒介在西方广泛招募"新血"。除了伊拉克，已经持续三年多的敘利亚内战中，据统计参加激进武装的西方人也已多达3000人。

彭玉磊：越来越多的西方青年到中东参加极端武装，就像澳大利亚外交部长毕晓普担心的那样，这些人一旦回国，将会给本国构成安全威胁。 李明波：对，这些来自欧美本土的极端青年一旦回国，势必成为定时炸弹。过去西方国家面临的恐怖分子大都来自某些特定外国，监控相对容易。虽然西方国家也都认识到了这个问题的严重性，但是防范起来还是非常难的。比如说，这些人都是用偷渡的方式进入伊拉克或叙利亚，很难留下出入境纪录，反恐部门很难确定监控对象。 赵海建：这些欧美青年去了伊拉克等国参战后，学会了恐怖袭击的技能，积累了战斗经验，这非常可怕。 李明波：不过这些所谓的欧美本土青年，相当一部分人不是土生土长的欧美白人，而是来自中东等国的移民或移民后裔。 欧美国家：文化融合的失败 李明波：为什么这些已经移民到西方的年轻人，会选择去中东参加极端恐怖组织？一个重要的原因是文化认同的失败。这些年轻人虽然拿到了欧美国籍，但是他们并不认同西方文化，因为他们没有融入到西方文化中。 赵海建：现在欧美经济不景气，这些新移民的处境并不好，找不到工作、很难融入当地社会等因素都会让他产生失落感。你看ISIS发布在网络上的招聘启事，"不错的薪水，包吃包住"等都很吸引人。 彭玉磊：如何在新媒体环境中控制极端思想传播，应该是各国政府面临的棘手问题。这些极端组织都很善于利用新媒体技术，通过社交媒体发布一些极端思想。ISIS最近两周在伊拉克取得了一些局部胜利后，迅速注册了推特账号，引来很多粉丝关注。 赵海建：对，很多恐怖组织都在一些论坛、社交媒体中安排了自己的"网评员"，传播极端思想，甚至教你如何偷渡到伊拉克、叙利亚等国参战。 彭玉磊：这也反映出西方国家奉行多元文化的失败。欧洲很多国家都有收留中东难民的传统，但随着中东人数量的增多，白人逐渐搬走，原先混居的社区变成了中东移民单独居住的社区，引发了很多社会问题。 赵海建：像2011年爆发的伦敦骚乱事件，就是外来移民与警方发生冲突引发的。 李明波：伦敦的情况还不算最严重的。巴黎人似乎都习惯了有些少数族裔的移民搞一些类似焚烧汽车的骚乱，因为类似事件太频繁了。 美国人自食恶果 李明波："9•11"之后，美国的反恐战争取得了不错的成果，起码它的本土再也没有发生过大规模的恐怖袭击事件。2004年的马德里恐怖袭击和2005年的伦敦恐怖袭击后，欧洲国家也没有再发生类似的袭击。 可以说，国际恐怖主义在欧美暂时陷入了低谷。但随着近年来中东局势的新变化，我担心欧美国家又将进入新一轮的恐怖袭击高发期。 赵海建：美国击毙了拉丹，但现在以ISIS为代表的新极端组织开始涌现，拉丹二代们开始登场了。 李明波：美国也要反思，他们在伊拉克、叙利亚的错误政策，不仅让这些国家的人民陷入战争，也为西方培养了大量的恐怖分子，最终自己也成为了受害者。