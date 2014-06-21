罗马尼亚总统胞弟涉嫌以权谋私 总理要求总统辞职

哈通社阿斯塔纳6月21日电，据新华网报道，罗马尼亚总统伯塞斯库的胞弟米尔恰•伯塞斯库１９日因涉嫌以权谋私案接受国家反贪局听证后被临时拘留。检察官将向布加勒斯特法院提议发放３０天的拘捕令。

根据国家反贪局当晚发布的新闻公报，米尔恰•伯塞斯库被指控在２０１１年２月至２０１２年２月期间，通过中间人接受本案举报者弗洛林•安格尔２５万欧元的贿赂，承诺向有关法官施加影响，以作出轻判举报者父亲桑杜•安格尔罪行的判决。

罗马尼亚一家电视台１８日晚播放了一段米尔恰•伯塞斯库接受２５万欧元贿赂款的录像证据，引起当地舆论哗然。根据国家反贪局的要求，米尔恰•伯塞斯库当天从３００多公里外的康斯坦察前来布加勒斯特接受国家反贪局的听证调查。

罗总理蓬塔１９日表示，相信总统没有卷入此案，但为了确保司法公正，总统应该辞职。

伯塞斯库总统当天在总统府发表声明说，如果让他在捍卫司法和维护兄弟情谊之间做抉择，他将选择前者。伯塞斯库表示，他弟弟是否有罪须由司法机构来定论，但他对弟弟卷入此案表示遗憾。 据报道，２０１１年初，桑杜•安格尔因谋杀未遂罪被捕。其子弗洛林•安格尔随后给中间人２５万欧元，后者承诺将把这笔钱交给总统胞弟，让他对法官施加影响以轻判其父罪行，甚至无罪释放。后来，弗洛林•安格尔又给中间人追加３５万欧元。在总额６０万欧元的贿赂款中，米尔恰•伯塞斯库获得２５万欧元。不过，因为桑杜•安格尔最后未获轻判，弗洛林•安格尔以披露有关幕后交易要挟米尔恰•伯塞斯库花钱了断，结果被米尔恰•伯塞斯库报案。