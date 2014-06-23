哈通社阿斯塔纳6月23日电，据人民日报报道，近日，俄罗斯国家杜马语言文化委员会向议员们提交了一份对不合理使用外来语行为进行处罚的法律草案，杜马将于7月1日正式进行审议。以立法形式对语言使用进行规范并非俄罗斯首创，冰岛、法国、土耳其等国都颁布了类似法案。随着经济全球化的发展，在一些国家，外来语"侵蚀"本国语言的现象越来越严重，如何在维护本国语言"纯洁性"的同时，又能推动本国语言与时俱进，成为人们越来越关注的话题。

政府应培养民众对本国语言的尊重和热爱之情

俄国家杜马语言文化委员会提交的法律草案规定，如果俄语词汇与外来词的含义可以互相替代，那么俄罗斯大众媒体和公民应使用俄语词汇；此外，"OK"等外来语气词也将被禁用。对于违反规定者，自然人将被罚款4000-5000卢布，法人的罚金则高达4万-5万卢布(1美元约合34.3卢布)。

根据记者观察，外来语滥用的情况在俄罗斯确实比较严重，"hi-tech"(高科技)、"weekend"(周末)、"chart"(榜单)等外来词在俄语中的使用越来越普遍，商店也越来越喜欢用外语命名。俄罗斯普希金俄语学院语言学教授弗拉基米尔•阿努什金在接受采访时指出，在经济全球化的影 响下，俄语受英美语言和文化的影响越来越深，许多俄罗斯人为此忧心忡忡。

法案起草人、俄国家杜马语言文化委员会副主席巴尔别洛夫表示，政府无从管理普通人的日常会话，也不准备将各种外来词从俄语中"赶出去"，况且有些外来词已经成为了俄语的一部分，法律主要针对的是大众传媒中的语言使用问题，因为各类媒体中大量充斥着外来语，许多老年观众来信向他抱怨听不懂电视和广播中晦涩的语句。他指出，如果没有俄语同义词，用外来语当然没问题，但大部分情况下俄语同义词是可以替换外来语的。

不过，这部法律草案也引起了巨大争议。一些语言学家称，语言不应该由法律进行干预，即使进行罚款，也改变不了语言变化的趋势。俄总统办公厅下属的法律部负责人也认为，俄语目前不需要在立法层面进行额外规范。阿努什金表示，虽然该法的效果尚无法预估，但政府对媒体语言使用进行规范的初衷值得肯定。他指出，目前最重要的任务是培养民众对本国语言的尊重和热爱之情，为此政府和媒体应该发掘俄语的趣味和精华之处，而非简单向民众灌输观念。

语言需要规范和发展，制定政策是帮助其生存下去

实际上，以立法形式对语言使用进行规范并非俄罗斯首创。冰岛、法国、土耳其等国都颁布了类似法案。

冰岛政府在2011年颁布的语言法案强调，中央和地方政府必须在维护语言的纯粹性上尽最大责任。冰岛语的使用者只有约40万人，但由于受外界影响较小，它更像是一种与世隔绝的语言，即使是12世纪时留下来的文字，学校的孩子们依旧可以读懂。不过，冰岛语在18世纪曾受到丹麦语的影响，冰岛为此发起了纯语主义运动，这种对本国语言的保护意识至今在冰岛依旧非常浓厚。冰岛语言政策的核心一是保证冰岛语基本词汇和语法不受破坏，二是强调冰岛人民必须在社会生活的任何方面都要使用和学习冰岛语言。对于新出现的词汇，冰岛政府并未一味抵制，而是强调旧词新义，要在冰岛词汇的基础上创造新型词汇，而不是直接采用外来词。

法语既是法国文化的重要组成部分，又是法国文化的载体。法语的盛衰事关重大，因此捍卫法语一直是法国有识之士的共同目标。在捍卫法语的纯洁性方面，法国可谓不遗余力，出台了各种法律和对策。最具影响力的当属1994年8月法国国民议会颁布的《法语使用法》，又称"杜蓬法"，旨在保护法语不受英语的影响，让规范的法语在社会文化生活中始终占据主导地位。该法规定：公共场所的标语、公告等必须使用法语，如果是引进的广告，原文旁必须附加字体不小于原文的法语；召开国际会议，主办者需提供所有文件的法语概要；法国公民、法人签订合同必须有法语文本，任何个人违反此法令将被罚款5000法郎，法人则罚款2.5万法郎。

1996年，直属法国政府的专门术语和新词审定委员会成立，目的是配合法兰西学院加快专门术语、新词的推出和普及速度。按照这项规定，只有满足以下4个条件，才允许引进外来词：现存法语词汇无法表达某个外语词汇的词义；无法创造出合适的法语替代词；虽创造出替代词却过于冗长不便使用；尽管是引进词，但发音和书写合乎法语规范。

然而，人们对法国政府的政策看法不尽相同。有人认为，语言不应受到政策的控制。但无论反对者还是赞成者，大家都有一点共识，即语言需要规范和发展，否则没有未来。法国政府也强调，其语言政策是为了帮助法语生存下去。

中国外交学院英语系教授武波认为，一些国家出台措施保护本国语言的原因有两点，一是出于民族的文化情感。二是外部相对强势文化和语言的冲击，威胁到一国语言文化的独特性。

面对几近泛滥的外来语，部分日本人面临理解困难

6月12日，日本名古屋地方法院对一名72岁男子状告日本放送协会在节目中过多使用外来语一案做出判决，对原告索赔请求不予支持。这名男子于去年提起诉讼，称作为公共广播电视机构的日本放送协会在节目中过多使用"日制外来语"，导致其理解困难，精神遭受痛苦，要求赔偿141万日元。他还表示，滥用不必要的外来语正在令日语面临危机。

其实，大量使用外来语是日语的一大特色。曾经在中国大学从事日语教学的今泉先生透露，直到公元4世纪日本还没有自己的文字。在系统简化和整理汉字的基础上，形成了日语的假名。明治维新后，日本又从欧美语系吸收了大量词汇。

随着时代的变化，越来越多的日语外来语采用"拿来主义"的方式造词，即"直接音译，片假名简化标注"。现在日语中的智能手机、便利店、个人电脑等词都是这样创造出来的。由于日语发音与英语差别较大，有时英美人士也对这些"日式英语"感到茫然，而没有英语基础的日本人特别是老年人，面对几近泛滥的外来语，难免产生理解困难。

与其他语言相比，英语关于语言纯洁性的争论并不突出。1066年法国诺曼底公爵威廉征服英格兰后，为了与统治阶层保持一致，英格兰民众不得不学习一些法语。其结果是，当14世纪英格兰重新由说英语的君主统治时，英语已经吸收了大量的法语词汇，与"纯正"的古式英语早已相去甚远。

美国麦克莫瑞学院英语系教授、词源学家艾伦•麦特卡夫表示，英语中表示"语言(language)"和"纯洁性(purity)"的两个词最早都是来自法语。由于英语已经借鉴了大量外来语，人们对外来语并不怎么抵触。正是由于"不纯洁"，广泛吸纳外国语言的英语才如此丰富。

武波认为，英语的活力一方面与英美等英语国家的政治经济强势有关，另一方面也与不断吸收融合外来语有关。美国作为一个文化多元的国家，移民占很大比重，由于吸收了众多外来语，英语才具有了强大的生命力。