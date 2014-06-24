丝绸之路：世界最长的文化遗产线路

哈通社阿斯塔纳电，据天山网消息，由中、哈、吉三国联合申报的丝绸之路成功申报世界文化遗产，成为首例跨国合作、成功申遗的项目。当这个项目宣布申遗成功后，现场掌声雷动。各国专家在发表看法时，对这条文化线路赞不绝口。

为了这一刻，人们已经等待了26年。国家文物局表示，这个项目的申遗过程，历时久，难度大，申报项目内容复杂，要求高，涉及面广，是前所未有的开创性项目。

1988年，联合国教科文组织启动了"对话之路：丝绸之路整体性研究"项目，希望以此强调中西相遇时所产生的复杂文化交流，帮助塑造多元特性以及丰富欧亚大陆的共同遗产。



然而，这条从黄土高原上的长安城出发，一路向西，越过河西走廊，直达敦煌玉门关，从楼兰、哈密，沿着天山山脉的南北两翼继续延伸的千年古道，涉及的国家、民族众多，相互沟通协调，工作繁复。

2011年，项目甚至面临了"毁灭性"的打击。世界遗产委员会的专业咨询机构国际古迹遗址理事会针对丝绸之路提出"廊道"概念，专家建议将2条申遗条件成熟的廊道作为首批跨国申遗项目：一条是中国、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦的跨国廊道；另一条是塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦的跨国廊道。

但中国并没有放弃。2012年，中国与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦宣布将联合申遗。

中国社会科学院考古研究所研究员刘庆柱评价说："没有人会以交流为职业。人们放牧牛羊，到了一处，风俗习惯自然就会带过去。到了汉武帝时，张骞出使西域，这种交流变成了国家行为。丝绸之路的美好也在于此--从民间的不自觉，逐渐变成了国家和民族间自觉地交流。"

此次申报的丝绸之路段落形成于公元前2世纪，兴盛于公元6至14世纪，沿用至16世纪，分布于今中国、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦境内。

它经过的路线长度大约5000公里，包括各类共33处遗迹，申报遗产区总面积为42680公顷，遗产区和缓冲区总面积为234464公顷。其中，中国境内有22处考古遗址、古建筑等遗迹，包括河南省4处、陕西省7处、甘肃省5处、新疆维吾尔自治区6处。哈萨克斯坦境内有8处遗迹，吉尔吉斯斯坦境内有3处遗迹。

申遗成功后，世遗委员会建议，将其命名为"丝绸之路：长安-天山廊道的路网"。国家文物局副局长童明康说，作为世界上最伟大的贸易之路、对话之路、和平之路和发展之路，丝绸之路跨国联合申遗进一步增进了中国和哈、吉等中亚国家的传统友谊，成为新时期中国与中亚地区各国和平对话、共同发展的新纽带。

按照规定，每年每个国家只有一个文化遗产的申报名额。今年，中国的名额，给了大运河项目。丝绸之路其实是我国和哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦联合申报，用的是吉尔吉斯斯坦名额。