乌兹别克斯坦沙漠发现“鬼船” 证明沙漠曾是汪洋（图）

哈通社阿斯塔纳6月24日电，据国外媒体报道，日前，乌兹别克斯坦的沙漠中被发现有几艘锈迹斑斑的怪异鬼船，而它见证着一个时代的开始和终结，也证明了现在的沙漠曾经是一片汪洋。

哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦交境的咸海（Aral Sea）在很早以前曾是一个渔业资源丰富的地方，为周边国家提供丰富的贸易资源。可是短短几十年间，这里的海水干涸，鱼类死亡，除了锈迹斑斑的鬼船，几乎什么都没留下。

咸海（Aral Sea）曾是世界上最大的湖泊之一，水域面积6.8万平方公里。可是现在，它只剩下5000多平方公里水域，而且分裂成四个更小的湖泊。从20世纪40年代开始，前苏联开始建造运河，从咸海引水灌溉沙漠其他地区的棉花以及农产品土地，尽管其已经意识到此举可能会毁掉咸海。

在20世纪60年代，咸海每年水位下降约20厘米。20世纪70年代，每年水位下降达到61厘米。20世纪80年代，平均每年水位下降约89厘米。由于水不断被引走，咸海盐度不断增加，鱼类死亡，工业崩溃。评估显示，那些被引走的水中有50-75%被浪费掉。没有了水，只剩下了船，成为一个时代的标志。由于化肥使用增加，咸海变得比以前"更毒"。

这个时代最严重的环境灾难给人类敲响了警钟，人类必须重视生态环境的保护，不然受伤害的就会是人类。