维基解密创始人获哈萨克斯坦记者协会奖项

哈通社阿斯塔纳6月24日电，哈萨克斯坦记者协会今日在《哈萨克斯坦主权报》上刊登最佳作品奖项名单，泄密网站"维基解密"创始人朱利安•阿桑奇的《记者调查》榜上有名。

朱利安•保罗•阿桑奇（英语：Julian Paul Assange，1971年7月3日），澳大利亚记者，泄密网站维基解密的董事与发言人。在作为维基解密的代言人与编辑之前，阿桑奇曾是物理与数学专业的学生、程式设计师和骇客。他曾在多个国家居住，没有固定的住所，偶尔也在公共场合露面，就新闻自由、审查制度与调查性新闻工作阐述自己的看法。

自创办至今，维基解密公布了相当数量的机密文件，其中包括关于美国部队在伊拉克与阿富汗的行径、发生在肯尼亚的法外处决、在象牙海岸的有毒废物倾倒事件的文件，山达基的手册等。2010年11月28日起，维基解密与其他合作媒体联合发布美国外交秘密电报。11月30日，在位于瑞典的国际公共检察官办公室要求之下，国际刑警组织以涉嫌性犯罪为由，对阿桑奇发出国际逮捕令。12月7日，阿桑奇在伦敦向警察局投案，但他否认相关指控。

与维基解密相关的工作使阿桑奇荣获多项荣誉，例如2009年的"国际特赦传媒奖"与2008年《经济学人》的"言论自由奖"。同时，阿桑奇的工作亦备受批评：美国白宫称他的行为是"鲁莽和危险的"。