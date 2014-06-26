图解：梅西为什么必须踢好世界杯

哈通社阿斯塔纳6月26日电，据新浪网报道，莱奥-梅西，史无前例的获得4届金球奖的球员，同时3届欧冠冠军球员。他被认为是贝利、马拉多纳之后最有可能冲击"球王"这一称号的人物。"煤球王"是一个戏称，梅西还没有真正加冕，他依然会受到质疑。尽管他已经获得了俱乐部层面所能获得的一切荣誉。世界杯和国家队表现上的缺憾是最重要的质疑口实之一，他在这方面的表现远不及贝利和马拉多纳。同时罗纳尔多和齐达内也是他面前的两座大山。