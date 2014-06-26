西班牙纪念斗牛场将改建为欧洲最大清真寺

哈通社阿斯塔纳电，据中穆网报道，卡塔尔埃米尔据称已同意拿出22亿欧元，将西班牙巴塞罗那标志性建筑纪念斗牛场改建成可容纳4万人的清真寺，如果该项目得到巴塞罗那市议会通过，将在2020年，成为欧洲最大的清真寺。

西班牙报章《20分钟》报道称，拟议中的清真寺建筑将包含一座高300米的宣礼塔，为继伊斯兰圣地麦加和麦地那后第三大宣礼塔；还会有一个会议厅、一个可兰经学习中心，可接纳300人的住宿设施，以及一个伊斯兰艺术和历史博物馆

根据巴塞罗那市议会统计部的数据，截至2012年，至少有50万穆斯林生活在巴塞罗那，尽管人数众多，但巴塞罗那却只有几处规模很小的穆斯林礼拜场所。 巴塞罗那一家阿拉伯书店店主表示，"本地居民必定会为穆斯林将斗牛的痛苦转化为灵修中心而感到骄傲"。 巴塞罗那纪念斗牛场于1914年对外开放，披头士、蒂娜•特纳、滚石乐队、鲍勃•马利等众多明星曾在此举行过音乐会。 巴塞罗那所在的加泰罗尼亚大区议会2010年7月投票通过决议，彻底禁止了持续数百年的斗牛比赛。自从斗牛禁令2012年1月1日生效以来，这里就再也没举行过斗牛比赛。 纪念斗牛场不是巴塞罗那考虑改建成清真寺的第一个斗牛场。2004年，巴塞罗那曾与沙特阿拉伯就改建拉斯阿雷纳斯斗牛场进行磋商，不过，有关计划后来被推迟，最后巴塞罗那市议会决定在该地建造一个购物中心，而不是清真寺。

欧洲一度出现清真寺反建热潮 穆斯林在西班牙曾经遭受过数百年的压迫和歧视﹐直到1967年﹐国会通过决议承认伊斯兰是合法的宗教﹐许可公开活动。 而近年来，伊斯兰在西方的迅速发展令人不可思议，特别是"911事件"之后﹐虽然穆斯林在整个欧洲更受排斥，但归信伊斯兰的西方人却猛烈增多。英国媒体早前关注西欧各国雨后春笋办出现大量新建清真寺、伊斯兰文化中心。英国1963年只有十三座清真寺﹐到2008年就增加到六百多座，德国1990年之前全国只有三座清真寺，到2008年则有一百五十九座造型明显的大清真寺﹐两千多处造型不显眼的清真寺。在东欧，阿尔巴尼亚、波斯尼亚﹑黑山共和国﹑科索沃﹑保加利亚和马其顿等穆斯林人口众多的国家，曾经于二十世纪遭受过共产主义无神论清洗，历史上保留下来的的清真寺毁坏殆尽，而苏联解体之后﹐这些地方都出现了修建﹑复建和新建清真寺的热潮，数以千计崭新的清真寺从那些被毁坏的废墟上建造了起来。 穆斯林社会的迅速发展﹐新清真寺大量出现﹐引来了欧洲社会的强烈反响。英国﹑法国﹑瑞士﹑荷兰﹑希腊﹑意大利和奥地利﹐都有当地民众举行示威游行和签名运动﹐抗议政府批准在他们的居民区建造清真寺﹐一则因为担忧民族传统文化受冲击﹐但主要是因受媒体影响，认为穆斯林很可怕。 欧洲奉行宗教信仰自由﹐但自由社会中也存在欧洲传统的种族主义和极右集团﹐他们在每个国家都是反对伊斯兰的主力军﹐是抵制建造清真寺的核心力量。 例如在瑞士﹐极右派的瑞士人民党把遏制穆斯林社会发展当作政治资本，争取选票；瑞士2009年底还就是否禁止修建清真寺宣礼塔问题举行了全民公投，投票结果显示，有超过57％的选民支持全面禁止兴建清真寺宣礼塔。 意大利热那亚和博洛尼亚两个城市的穆斯林筹措兴建新清真寺的规划长期搁浅﹐因为意大利北方极右联盟坚持反对。 法国巴黎和马赛都曾出现过反对建造清真寺法律案件﹐穆斯林都败诉，马赛居民不允许占有四分之一人口的穆斯林在市中心建造他们共同的清真寺。 在欧洲，不仅右派势力反对穆斯林发展伊斯兰文化﹐许多地方的基督教会也带头反对。目前，欧洲最大的清真寺坐落于俄罗斯穆斯林聚居地鞑靼斯坦自治共和国首府喀山，为卡夏夫清真寺。