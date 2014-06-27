联合国安理会欢迎联合国机构在中亚支持反恐合作

哈通社阿斯塔纳6月27日电，据新华网联报道，联合国安理会２６日发表媒体声明，欢迎联合国中亚地区预防性外交中心支持中亚国家的反恐合作，并重申在该地区开展预防性外交十分重要。

安理会当天举行闭门磋商，听取联合国秘书长特别代表、联合国中亚地区预防性外交中心主任米洛斯拉夫•延恰就过去５个月工作的通报。安理会在随后发表的声明中说，欢迎该中心特别关注支持中亚国家就反恐以及预防暴力极端主义和激进化展开合作，以在该地区实施联合国全球反恐战略。这一战略包括旨在增强相关领域能力建设和信息共享的一系列地区活动。

声明说，安理会重申联合国通过预防性外交和预警机制协助和平解决争端的重要性，赞赏该中心协助中亚地区国家应对国内和国际对和平的挑战，并支持可持续发展。

安理会赞赏该中心提出有关倡议，协助中亚国家为管理跨边界水资源寻求各方接受的方案，并表示中亚国家加强合作以打击贩毒，推动阿富汗重建和实现稳定等十分重要。

联合国中亚地区预防性外交中心２００７年１２月１０日在土库曼斯坦首都阿什哈巴德正式成立，主要任务是预防本地区危机和冲突，促进中亚各国在政治、经济、交通、水资源利用及人文等领域的合作。