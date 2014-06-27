纳扎尔巴耶夫出席新清真寺落成典礼 祝哈萨克斯坦穆斯林斋月吉祥安康

哈通社阿斯塔纳电，据总统府新闻局消息，6月27日，在伊斯兰斋月即将来临之际，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫出席位于阿斯塔纳市郊的新清真寺落成典礼并祝哈萨克斯坦的穆斯林兄弟姐妹们斋月吉祥安康。

纳扎尔巴耶夫说："明天是斋月的第一天﹐是穆斯林民众信仰的持斋修行﹑慷慨施舍和自我牺牲的一个月开始之日。在这个神圣的一个月里﹐哈萨克斯坦的穆斯林同全世界穆斯林一样﹐从日出前到日落后﹐禁绝一切饮食﹐用心功修﹐强化信仰﹐训练忍耐﹐对社会慈善。斋月是一个特别的月份﹐穆斯林在这一月将与家人与亲朋好友聚会﹐聚餐﹐祈祷﹐对贫苦人给予帮助。祝愿哈萨克斯坦的穆斯林民众尊贵的斋月愉快﹐预祝斋月吉祥，带来全年的和平与幸福。” 纳扎尔巴耶夫在参观坐落在飞机场路和哈班拜大街交汇处的新清真寺说："今天落成的清真寺是阿斯塔纳城第8座清真寺，她的建成将方便来自世界各地的阿斯塔纳市穆斯林客人，希望新清真寺成为穆斯林同胞沟通与团结的新桥梁。" 据该清真寺伊玛目介绍，清真寺总面积1087.6平方米，占地8公顷，一次能容纳1500人做乃玛孜（祈祷）。