泰国示威领导人将受审 军方掌控下政局前景难明

哈通社阿斯塔纳6月28日电，据中新网综合报道，28日，泰国刑事法院将开庭审理反政府示威领导人素贴涉叛乱、煽动反政府示威活动等罪名。在军方通过严厉打击反政变声音，暂时稳定国内局势之时，素贴的受审是否会再度激起波澜、泰国政局将走向何方，引人关注。

政变"停止冲突"泰国局势趋稳

5月22日，在为期两天的破解政治僵局的努力宣告破产后，泰国军方宣布发动政变，扣押了参与谈判的看守政府、为泰党、民主党、反政府示威者等各方代表，同时传召前看守政府总理英拉与示威领导人素贴向军方报道。军方声称，政变的目的是为了结束冲突，启动政治改革。 不久后，在此前已经被泰国宪法法院剥夺总理职务的英拉获释，而素贴等反政府群体领导人则被军方移交给泰国检方。检方指控他们涉嫌犯有叛乱、煽动反政府抗议示威活动等罪名，定于6月28日开庭审理。 控制政权之后，以军方领导人巴育为主席的"国家维护稳定委员会"采取了一系列措施，试图稳定局势。一方面，军方严厉打击反政变声音，逮捕反政变示威者，甚至通过悬赏的方式鼓励人们进行举报；另一方面，对民众实行怀柔政策，通过编写爱国歌曲、由女兵在街头表演等方式加强对军方口径的宣传，缓和社会气氛。 在军方控制之下，泰国持续数个月的动荡局面暂时告一段落。 各方势力蛰伏 政局暗流涌动 尽管在军方的戒严令之下，泰国局势暂时回归稳定。但事实上，泰国远未迎来真正的安宁，在平静的表象下，暗流涌动。

在泰国国内，虽然军方的戒严法禁止五人以上的集会，但反政变示威者仍然发动了多场零星的抗议活动，其中大部分都发生在首都曼谷。一些人在街上当众朗读奥威尔的小说，也有人举着巴育的巨型海报，上面写着"泰国1984"。 而泰国红衫军也未偃旗息鼓。由于许多被军方传召的红衫军领导人仍被扣押，红衫军在泰国国内的活动较为零散和临时，可能需要一些时间，才能重新集结发动规模较大的示威活动。部分被军方传召的红衫军领袖则逃亡出国，将反政变活动移到了泰国国外。 6月24日，为泰党前党魁、前泰国内政部长乍鲁蓬发布视频，宣布正式成立反对政变联盟组织"自由泰国"，称将联络所有反对政变人士抵制军方接管国家政权的行动，并为境内外反对政变人士提供帮助。不过，由于缺乏流亡海外的前总理他信的参与，这一行动能够召集多少能量，仍是未知数。 在泰国军方发动政变后，泰国反政府示威者事实上达成了他们"推翻民选政府"的要求，因此目前并未发出大规模的抗议声音。 在此背景之下，反政变示威者、红衫军和黄衫军都将密切关注素贴的受审情况。在军方严厉打击反对声音的背景下，泰国刑事法庭的最终判决无论是与军方政策类似，还是偏向宽松，均可能会激起某一方面的不满，从而导致泰国波澜再起。 目前，泰国宵禁令已经解除，社会秩序在严格把控之下缓慢重建，但政治失序恐怕仍将持续。 经济政治受困 泰国前景难明 眼下，泰国军方政府将主要精力集中在经济政策和选举改革上。

持续超过半年的动荡已经严重冲击了泰国经济。今年第一季度，泰国经济较上年同期萎缩0.6%，较前一季度萎缩2.1%。另外，经济支柱旅游业在动荡中受到极大影响，赴泰旅游人数大幅减少。若第二季度泰国经济继续萎缩，泰国将陷入技术意义上的经济衰退。 另一方面，泰国军政府制定了大选时间表，称最迟将在今年9月成立新政府，而大选则需要在临时政府成立后的至少一年才能举行，以便有足够的时间推动政治改革，包括在三个月内着手草拟新宪法。

泰国军方政府不得不面对的问题，还有国际上越来越严厉的抨击。美国削减了对泰经济援助，取消部分合作军演，明年的"金色眼镜蛇"军事演习也有可能被取消。

欧盟则表示，将停止一切与泰国的官方往来，另外，双方的《伙伴与合作协定》也未能按原计划日期进行签署。因此，如果泰国军方持续执政，很可能将面临国际制裁。

对此，泰国军政府态度强硬。巴育表示，虽然美国和欧盟等都表明了反对"维和委"接管国家政权的立场，但保持泰国的尊严是至关重要的，"维和委"将继续治理这个国家。