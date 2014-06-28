卡梅伦再发警告称英国或退出欧盟

哈通社阿斯塔纳6月28日电，据新华网援引参考消息网报道，容克获提名接任欧盟主席。

【路透社布鲁塞尔6月27日电】尽管英国强烈反对，欧盟领导人今天提名卢森堡前首相让-克洛德•容克担任欧盟委员会主席。

面临国内要求退出欧盟呼声的英国首相戴维•卡梅伦强烈反对容克担任这一职务，理由是后者是一名主张扩大欧盟权力的联邦主义者。 确认提名容克担任欧盟委员会主席的消息是由欧洲理事会主席范龙佩在推特上宣布的。他写道："决定已经作出。欧洲理事会提议由让-克洛德•容克担任欧盟委员会下一任主席。"

范龙佩没有说明欧盟28个成员国领导人是否举行了正式投票。

【英国《独立报》网站6月26日报道】卡梅伦周四晚警告其他欧盟国家领导人称，如果推举容克担任欧盟最高职位将令英国公众更有可能投票脱离欧盟。

欧盟各国领导人在紧急峰会前夕于比利时聚首，卡梅伦表示，如果如外界所料，卢森堡前任首相就任欧盟委员会主席，那将会造成"一些后果"。

而随着欧盟外交人员承认部分欧盟国家领导人对容克酗酒的习惯提出质疑后，人们对容克的能力产生了更多疑虑。

在一番唇枪舌剑中，其他欧盟国家领导人回击卡梅伦，警告称英国将遭到报复，而且这一高调反对容克之举将令英国在与欧盟打交道时居于弱势。

卡梅伦则表示对自己的立场"毫无悔意"，他不但说容克这个老牌的联邦主义者将"难以成为欧洲改革的代言人"，而且说"凡事都有后果"。英国官员否认卡梅伦在作出威胁，说他只是考虑这一任命将对"英国国内有关我们在欧洲角色的辩论产生影响"。

卡梅伦的警告令人们怀疑，在2017年英国退出欧盟与否的公投中，他也许不会像其所许诺过的那样主张留在欧盟。保守党的疑欧派正在敦促卡梅伦公开表明，如果不能保证英国和欧盟达成有利的新协议，那么他将促使英国离开欧盟。