哈通社阿斯塔纳电，据FT中文网消息，汇丰银行(HSBC)预测，未来十年间，中国年度出境游人数将增长不止一倍，达到至少2.02亿人次。这对奢侈品零售商来说是个好消息。

汇丰银行首席亚洲经济学家范力民预计，尽管中国经济有所放缓，"中国人出境游还只是刚刚起步。去年中国出境旅游人数只占中国人口的7.1%，这个比例差不多只相当于日本1989年的比例和韩国1995年的比例"。 范力民写道，中国游客更愿意选择中国附近地区。汇丰制作的下张图表显示出中国游客如何带动了亚洲旅游业的繁荣。 他补充说："就算是建筑业和工业进一步降温，这一趋势也很可能会保持下去。强劲的收入增长和对世界不可抑制的探索欲，将驱使更多中国人走出国门。" 这位分析师还用日本出境旅游的发展来佐证他的预测。 他写道："如以现有趋势判断，中国出境游人数占人口比例只要7年就能赶上日本。不过，我们预计今后几年增长速度会略微回调，从而令这一赶超延迟至2023年。" 范力民还从经济角度对此作出了评价。他解释说："出访泰国、台湾、新加坡、印尼和菲律宾的人数可能会有特别强劲的增长，这也会一并提升他们的经常项目盈余。"