印度智库：中印不联手 丝绸之路经济带建不成

哈通社阿斯塔纳电，据人民网援引环球在线消息，6月27－28日，由中国人民大学主办、中国人民大学重阳金融研究院承办的首次"丝绸之路经济带"12国智库论坛在京召开。来自中国、俄罗斯、中亚五国、伊朗、阿富汗、巴基斯坦、印度、美国等12国的智库代表出席了这场在中国人民大学举行的重大研讨会。12国40多名智库学者开了一天的闭门会，会议谢绝普通记者的进入，但记者仍然从会议论文集中看到一些精彩的观点。其中，来自印度贾瓦哈拉尔•尼赫鲁大学东亚研究中心的中国问题研究教授谢刚的观点很引人注目。在他看来，中国同印度合作是"丝绸之路经济带"建设计划成功的必要条件，中印不联手则丝路建不成。

谢刚认为，促使中印两国近年来大力发展欧亚地区联系的因素有五点。首先，区域内地缘政治变化频繁，使中印迫切寻求深化同欧亚国家来往。其次，中印都需要构建稳定的国内环境。再次，中印把工作重心由维护安全转移至谋求发展，从而让民众享受经济相依带来的利益，还能遏制分裂。第四，中印扩大双边贸易将为地区发展带来巨大利益。最后，中印都希望通过努力在亚洲区域背景下争取战略主动。

不过谢刚坦言，中印在经济合作关系的互联互通已取得巨大进展，但中印在丝绸之路的互动甚少。中印双方都开始建设与自己相关的路上贸易新通道，如中国新疆的铁路项目、连接中亚地区的公路。印度方面则在伊朗南部的恰巴哈尔港和阿富汗西部的公路建设中脱颖而出。而面对全球经济发展转向亚洲地区的趋势势不可挡，中印应抓住机遇，维护有利于自身发展的市场环境。因此他认为，中国近期的丝绸之路倡议具有极大的现实意义，可能会改变这一地区的经济和战略环境。

谢刚最后建议，中国应加强与印度在丝路计划上的合作。虽然中国在铁路、公路和船坞建设方面已有了较强的施工能力，但是印度也有自己擅长的领域。如果双方的政治机构对这些项目建设达成战略性共识，这将促进中印两个同时崛起的亚洲国家建立互利共赢、和谐持久的合作关系。

在论坛进行中，主办方中国人民大学的校长、该校重要智库重阳金融研究院院长陈雨露教授说，希望借此次论坛，增进民心相通，加强资源整合，促进亚欧及世界经济平稳健康发展。他谈到，中国人民大学智库建设一直为国家复兴而建策建言，希望与各国智库加强沟通，创建丝绸之路经济带各国智库年会机制。

据悉，此次会议是在中国国家主席习近平2013年9月提出共同建设"丝绸之路经济带"的倡议后，中国智库首次召集沿途国家智库参与的务实研讨会，也是中国召开的首次12国智库"丝绸之路经济带"会议。