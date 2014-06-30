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    12:33, 30 六月 2014 | GMT +6

    哈萨克斯坦第五届议会第三会期结束

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    哈通社阿斯塔纳6月30日电，哈萨克斯坦第五届议会第三会期于30日正式结束，进入休会期。第四会期将从9月1日开始。

    该休会决议在今日召开的议会全体会议上通过。

    据悉，哈萨克斯坦议会在本次会期共审议通过104条法案，其中近80条法案已经总统签署生效。

    标签:
    哈萨克斯坦 议会 黄金储备
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