哈萨克斯坦第五届议会第三会期结束

哈通社阿斯塔纳6月30日电，哈萨克斯坦第五届议会第三会期于30日正式结束，进入休会期。第四会期将从9月1日开始。

该休会决议在今日召开的议会全体会议上通过。

据悉，哈萨克斯坦议会在本次会期共审议通过104条法案，其中近80条法案已经总统签署生效。