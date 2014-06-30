韩军公布枪击案初步调查结果 肇事士兵称被忽视

哈通社阿斯塔纳6月30日电，据中新网援引韩联社报道，韩国陆军相关负责人30日举行记者会，公布了21日发生的哨所枪击案的初步调查结果。该负责人表示，枪击案肇事士兵林某两次接受调查时，陈述道自己被战友当作透明人。

若林某的陈述属实，这说明韩军部队内部存在士兵遭孤立现象。这位负责人说，在事发哨所(GOP)发现的巡逻记录中，画有几名官兵的人物形象，林某被画成头发很少且身材矮小的人。林某表示事发当天看到这些画之后十分恼火。该人士还透露，林某说一名干部打了自己的头，但目前这仅是林某的一面之词，因此韩国军方还在对此进行调查，林某并没有说是在事发当日挨打，也没有提到他遭到孤立。

由于林某的陈述中出现部队内部存在不当行为，韩国军方计划针对涉案士兵进行进一步调查。这位韩国陆军相关负责人说，林某在接受审讯过程中被问及肇事动机时心情激动，血压升高，目前他的健康情况尚未恢复正常，还不适合接受调查。

当地时间21日20时15分许，韩国江原道高城郡东部前线的一陆军部队普通哨所发生枪击事件，造成5名士兵死亡，7人受伤。事发后，肇事士兵林某潜逃。23日下午2时55分许，林某被军方抓获，被捕前自杀未遂。