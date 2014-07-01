俄工业和贸易部：俄中近期或改用卢布和人民币结算

哈通社阿斯塔纳7月1日电，据俄新网报道，俄罗斯工业与贸易部副部长格里戈里•卡拉马诺夫向记者表示，俄罗斯和中国近期可能在一系列交易中改用卢布和人民币结算，俄罗斯银行部门彻底做好这种准备。

在西方因俄罗斯的乌克兰立场对其制裁的情况下，俄罗斯财政部研究某些出口商品改用卢布交易的问题。许多伙伴已经在同俄罗斯的交易中使用卢布，包括中国伙伴，但大多数出口合同仍然用美元结算。

他说，首先可以在原料领域开始采取卢布和人民币结算，加工业方面可以在机器制造领域采取。

他在首届俄中博览会上说："如果我们向中国购买某种设备，那么采用人民币结算，如果他们向我们购买什么，采用卢布结算，这符合逻辑。我不能说什么时候进行第一批大型交易，但银行部门清楚，在很多交易中可以改用卢布和人民币。"他强调，在目前地缘政治的困难局面下，"如果我们采用本国货币运作，对冲风险，这甚至将是正确的"。

俄罗斯财长西卢阿诺夫6月初曾表示，俄罗斯和中国央行可能商定为用本国货币出口结算进行外币掉期交易（外币兑换业务）。

此前与中国签署30年最大型供气合同的俄罗斯天然气工业公司上周表示，准备好与中国改用人民币和卢布结算，没有看到这方面存在风险。