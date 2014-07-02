萨科齐涉贪腐被拘留 法媒称其参选总统机会幻灭

哈通社阿斯塔纳7月2日电，据中新网援引外媒报道，法国前总统萨科齐1日因涉嫌贪腐被拘留，接受司法调查。法国政界人士及媒体纷纷发表议论。

萨科齐前政府部长雅德说，"我期待民主运作，在尊重司法独立及判决前无罪这两个原则下工作，一个人无论是否是总统，都可以自辩，司法也会是公正。"

由左翼政党执政的法国政府发言人勒佛说："司法调查应该进行到底，萨科齐与其他被调查的人士应受到同样对待。"

对于支持萨科齐的右翼人士指称这些司法调查是为了找其污点，勒佛不赞同这种观点。他说现在事实放在眼前，大家都可清楚看到。他坚持要求萨科齐竞选活动的财政高度透明。

法国左翼社会党大巴黎区副主席德雷埃说，"当萨科齐受到司法调查时，他必需清楚解释事件及自己扮演的角色。其实接受问话不代表有罪，只是给他机会交待事件，而且得到律师陪同。就让司法部门好好工作吧，我们不应过早向法官施加压力。"

法国媒体评论

右翼报章《费加罗报》发表评论文章，标题为《萨科齐：重回政坛受阻或加速？》 。文章说，在这次萨科齐受到反贪腐部门调查的背后，其实显示了人们在为下届总统选举做工作。

而左翼《解放报》则引述右翼政党大众行动联盟成员德伯的话说，"这样对待一名前总统实在太激烈了。每次萨科齐有意重返政坛时，立刻就会受到司法事件缠绕，如贝当古，卡拉奇事件等。这不单使他的支持者感到疲惫，如此利用司法整人的做法，现在连所有国民也开始感到厌烦，我更怀疑这是否是一个用国民名义还以公道的最佳做法"。

而《世界报》则认为，萨科齐的政治生涯已受到六大事件威胁： 达皮事件 - 2008年，萨科齐涉嫌向当时在任的部长拉格德施压，使商人达皮得到有利交易。 卡拉奇事件 - 1995年，当萨科齐任预算部长及右翼总理巴拉杜总统竞选发言人时，巴拉杜与时任国防部长涉嫌从沙地阿拉伯及巴基斯坦在军火交易中得到佣金资助竞选活动。 利比亚政治捐款事件 - 萨科齐涉嫌得到利比亚总统卡扎菲的财政资助其2007年总统竞选活动。 电话监听事件 - 2007年总统竞选利比亚资金司法调查，萨科齐涉嫌舞弊事先取得情报。 贝当古夫人事件 - 萨科齐涉嫌利用欧莱雅集团大股东利利安贝当古夫人的体弱状况，取得资助2007年总统竞选的资金。 总统府假民调事件 - 萨科齐任总统期间涉嫌制造有利自己的虚假民意调查。 萨科齐是被拘留调查的首位法国前总统，但他并非第一位受到司法起诉的前总统。2011年，法国前总统希拉克被判在任巴黎市长期间贪污罪名成立， 获刑两年监禁，缓期执行。