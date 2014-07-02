军情解码:俄罗斯将更新导弹预警系统

不久前，俄罗斯的"眼睛-1"（OKO-1）弹道导弹发射预警系统的最后一颗地球同步卫星出现了故障。这颗71Kh6型卫星于2012年3月发射入轨，实际使用寿命只有设计寿命的三分之一。失去这颗卫星使俄罗斯导弹预警系统的空间梯队受到削弱，该系统是俄罗斯战略防御力量的重要组成部分。

行业杂志《航天新闻》主编伊戈尔•利索夫（Igor Lisov）在接受《透视俄罗斯》记者采访时说，导弹预警系统的空间梯队依然存在，失去的只是全部地球同步卫星，位于高椭圆轨道上的"宇宙-2422"和"宇宙-2446"两颗卫星仍在运行。这位专家认为，地球同步卫星和高椭圆轨道卫星可互为补充，但在目前条件下很难实现。满足运行要求至少需要四颗卫星，目前只有两颗在正常运转，因此很难完成任务。

"眼睛"的损失推动了统一空间系统的启动

一位俄罗斯国防部消息人士表示，缺失的地球同步卫星可由位于加里宁格勒州、列宁格勒州、伊尔库茨克州和克拉斯诺达尔边疆区的"沃罗涅日-M"和"沃罗涅日-DM"新型超地平线雷达站来弥补，其雷达覆盖面能轻松监测太空物体并对导弹袭击进行有效预警。这位消息人士说，俄军方不会恢复OKO-1系统，因为该系统建于苏联时期，现已严重过时。目前俄国防部正在研发新一代统一空间系统。该系统将具有更高性能，不仅能监控弹道导弹，还能监控战役战术导弹的发射，其首颗卫星将于今年发射，但具体日期尚未透露。

"任何地点，任何时间"

俄罗斯的导弹预警系统是阻止敌方导弹袭击的最重要工具之一，由地面（地平线上）监测雷达站、空间人造地球卫星组群和超地平线监测雷达站组成。该系统的第一部分早在1971年就已投入使用，能在任何时间精确到秒地实时、准确发现地球任何位置上的弹道导弹发射，其任务是将地球任何位置上的弹道导弹发射消息通报军方领导人。做出反击决定时，该导弹预警系统具有"最终发言权"。

导弹预警系统的早期雷达站均位于远离大城市的偏僻地区。当时苏联沿国境线建设了许多这样的雷达站，以便使其监测区域能覆盖所有可能发射导弹的方向，但由于结构缺陷，这些超地平线雷达站只能在导弹飞行轨迹的下降区间"看见"从美国本土和位于大洋中的潜艇发射的洲际弹道导弹，这意味着其只能预警导弹将落到哪个区域，这样就太晚了，缺少作出相应决定的足够时间。雷达站组群的这一结构性缺陷只能通过无论从哪里发射都能从一开始就直接发现导弹的系统来弥补。

导弹预警系统的空间梯队

在上世纪七十年代初，苏联有了建设导弹预警系统空间梯队的设想。由四颗74D6型高椭圆轨道卫星组成的第一代系统（US-K或OKO系统）于1979年开始部署，1982年开始战斗值勤，但只能监视美国领土上的导弹发射。作为对其的补充，1984年苏联又在地球同步轨道上部署了一个KA US-KS（OKO-S）系统。从1991年起，苏联开始同步建设第二代系统OKO-1（US-KMO），其在地球同步轨道上部署的是71Kh6型卫星。升级后的OKO-1系统还能发现从海面发射的导弹并计算出其飞行方位角。按照原计划，全组应由七颗卫星组成，但其中最后一颗于今年6月底因进口配件的质量问题报废。 （文章摘自《透视俄罗斯》网站）