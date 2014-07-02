西班牙外国移民流失严重 经济持续疲软是主因

哈通社阿斯塔纳电，据欧洲时报消息，西班牙国内的高失业率促使着越来越多在西班牙生活的外国人回到自己的祖国。对现实期望的破灭以及2013年以来市场反应的疲软也是让他们做出这一选择的原因。从总体数据来看，有46万8584名移民选择回国，这一数据比上年增长了20%。而选择移民西班牙的人数则较上年下降了5.4%。

据北京中国网援引西班牙《世界报》网站7月1日报道，在移民返乡潮中，受影响最大的就是建筑业了。约有20%的厄瓜多尔，玻利维亚，哥伦比亚以及秘鲁的工人失去了他们的工作，2.6%的建筑公司倒闭。 越来越多的移民选择返回祖国，根据西班牙国家统计局的数字，在西班牙生活的南美人在过去两年中减少了15.3万人。西班牙的大部分移民来自罗马尼亚，摩洛哥，厄瓜多尔以及哥伦比亚。 西班牙还面临着一个严峻的问题，那便是人口老龄化。2013年0到4岁孩子减少了10.2万名，而80岁以上老人的人数则增加了97776名。事实上，若从结构方面来探讨，增加最多的是90岁以上的年龄层，该阶段老人人数增长了7%。 在所有的自治大区中，只有加那利群岛2013年的人口统计呈增长态势，较2012年增长了0.46%。加上移民潮的衰退以及出生率的下降，西班牙的人口增长面临着多重压力。阿拉贡，阿斯图里亚斯，莱昂，加利西亚以及巴斯克都面临着相同的困境。 一系列的因素导致了西班牙的人口在2013年减少了22万名，这一数字达到了西班牙总人口0.47%。另一方面，出生人口的增加些许的弥补了人口的赤字，使得西班牙的总人口维持在4650万左右。