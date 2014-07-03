英国电影院将禁止观众佩戴谷歌眼镜

哈通社阿斯塔纳电,7月1日开始，英国用户目前已可以以1000英镑的价格购买谷歌眼镜。不过，英国的电影院已禁止用户在观影时佩戴谷歌眼镜，避免有用户利用谷歌眼镜录制盗版电影。

上周，谷歌眼镜的测试版开始在英国销售，而目前距离谷歌眼镜在美国的开售已有两年时间。在使用谷歌眼镜时，用户只需点击眼镜框架或使用语音指令，即可在他人不知情的情况下拍摄照片，这带来了隐私保护方面的担忧。英国的电影院也发现，犯罪集团可能会使用谷歌眼镜来拍摄热门电影，进而制作盗版拷贝。 英国"影院放映者协会"CEO菲尔•卡莱普(Phil Clapp)表示："用户将被要求，不得佩戴谷歌眼镜进入电影放映大厅，无论电影是否正在播放。"而英国院线Vue则表示，将在灯光暗下来之后要求用户摘下谷歌眼镜。 尽管在拍摄照片时谷歌眼镜的屏幕将会点亮，但在伦敦莱斯特广场的一家电影院，一名谷歌眼镜的用户仍被要求摘下眼镜，因为影院工作人员无法监控该用户何时在进行拍摄。 在连续拍摄45分钟之后，谷歌眼镜的电池将逐渐耗尽。因此，使用一副谷歌眼镜无法拍摄整部电影。不过，一些犯罪集团有能力将不同的视频和音频片段拼接在一起，制作盗版光碟。

英国运输部已要求谷歌进行研究，确保司机能合法地使用谷歌眼镜，例如在驾车过程中限制信息的显示。 Virgin Active允许会员在健身房中使用谷歌眼镜，但禁止使用谷歌眼镜拍摄照片。 Really Useful Group在伦敦拥有6家剧院。该公司表示，计划"评估谷歌眼镜的影响，尤其是对演员、创作团队和普通公众的影响"。一些医院也要求来访者摘下谷歌眼镜，以保护病人的隐私。 谷歌也发布了一份指南，避免用户在使用谷歌眼镜时引起他人的不满。指南显示："如果你被要求关闭谷歌眼镜，那么请关闭。" 谷歌一名发言人表示："我们建议，任何对谷歌眼镜感到担忧的影院以对待手机等设备的方式对待谷歌眼镜：要求佩戴者在电影开始之前关闭。一般而言，我们认为，在制定关于谷歌眼镜的政策时，最好能获得谷歌眼镜直接、第一手的体验。谷歌眼镜佩戴在眼睛上，在被激活时屏幕将会点亮，因此这并不是一款非常适合秘密拍摄的设备。"