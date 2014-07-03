中国助力土库曼斯坦提高天然气产量

哈通社阿斯塔纳7月3日综合报道，据亚美尼亚新闻网消息，借助从中国获得的巨大投资和技术设备，土库曼斯坦计划大幅提高天然气开采量，并于2020年前每年向中国出口天然气650亿立方米。

据中国经济网报道，土库曼斯坦已探明天然气储量为17.5万亿立方米，位居世界第四位。前三位分别是伊朗(33.8万亿)、俄罗斯(31.3万亿)和卡塔尔(24.7万亿)。然而，土库曼斯坦的天然气开采水平却远远落后于许多国家，年开采量仅为623亿立方米，屈居世界第十三位。亚美尼亚新闻网报道称，借助中国的投资和技术设备，土库曼斯坦将很快改变这种境况。

据人民网报道，土中天然气合作顺利发展，规模不断扩大。目前中石油已在土库曼斯坦成功建成三大项目。2009年12月14日，中、土、哈、乌四国元首共同开启土库曼斯坦巴格德雷合同区第一处理厂通气阀门，将天然气源源不断地输往中国环渤海、长三角、珠三角等经济区。2013年9月，中石油承建的复兴气田第一天然气处理厂竣工投产。巴格德雷合同区第二天然气处理厂是完全由中石油自主勘探、开发、建设、运营的一体化建设项目，于2014年5月7日正式投产，天然气处理能力为90亿立方米。巴格德雷合同区两个处理厂年处理能力总计已超过150亿立方米。

截至4月底，土库曼斯坦已向中国供气783亿立方米，今年将向中国供气300亿立方米，占国内天然气年消费量约1/6。土库曼斯坦目前是中国最大的海外气源地。

近年来，为了满足国内对清洁能源的需求，中国与土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦广泛开展能源合作。截止今日，中国与中亚三国已建成ABC三条线路天然气管道，其中C线刚于6月15日点火通气。据了解，中亚天然气管道C线与A、B线并行敷设，线路总长度1830公里，设计年输气能力250亿立方米，设计压力9.81兆帕。气源包括土库曼斯坦天然气100亿方/年，乌兹别克斯坦100亿方/年，哈萨克斯坦50亿方/年。另外，中亚-中国天然气管道D线工程(中国段)位于新疆克州乌恰县境内，项目预计将于今年6月底开工建设。