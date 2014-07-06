中国驻哈萨克斯坦前任大使：阿斯塔纳在不久的将来将成为国际大都市

哈通社北京电，在阿斯塔纳建都16周年之际，哈通社驻北京记者采访了中国驻哈萨克斯坦前任大使、丝绸之路和平奖委员会成员姚培生先生。

他说："今天是阿斯塔纳建都16周年纪念日，是阿斯塔纳的生日。我作为中国驻哈萨克斯坦前任大使，在这里通过哈萨克国际通讯社，衷心祝愿哈萨克斯坦人民和纳扎尔巴耶夫总统节日快乐。" 姚培生先生说："阿斯塔纳城市建设能够取得今天的辉煌成就已充分证明纳扎尔巴耶夫总统20年前做出的迁都决定完全正确，纳扎尔巴耶夫作为英明的政治家和战略家为哈萨克斯坦和哈萨克斯坦人民实现了具有历史意义的战略目标。今天的阿斯塔纳已成为国家政治中心和中亚一颗灿烂的明珠。我坚信，在不久的将来阿斯塔纳将成为国际大都市。" 姚培生指出，纳扎尔巴耶夫为发展中哈关系，为巩固亚洲和平与地区稳定作出了突出的贡献。他是哈萨克斯坦人民的卓越领袖，是中国人民的可靠朋友。 姚培生还说："前不久，纳扎尔巴耶夫总统获丝绸之路和平奖，借此机会，我谨向纳扎尔巴耶夫总统致以崇高的敬意和热烈的祝贺！" 有必要提醒各位读者，纳扎尔巴耶夫总统于今年5月19日获由中国丝绸之路和平奖委员会颁发的丝绸之路和平奖。 丝绸之路和平奖委员会于2014年3月4日在北京成立。这是中国第一个由民间发起、社会各界参与的专业评审机构，负责对丝绸之路和平奖进行评选和颁奖。丝绸之路和平奖下设三个奖项，分别是"丝绸之路和平奖"、"丝绸之路人文合作奖"和"丝绸之路杰出外交官奖"。其中"丝绸之路人文合作奖"已分别于2012年、2013年向7名获奖者颁发。 "丝绸之路和平奖"2014年5月向哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫颁发。