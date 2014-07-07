美国安全局监听对象“绝大部分是普通网民”

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，美国最新分析指出，国家安全局NSA监听者的90%是普通网民，不是对外监听对象。

《华盛顿邮报》称，美国国家安全局应该把关注点放在别的方面，而不是这些无辜的普通网民。

该报称，很多非常个人的信息被国家安全局掌握，尽管这些信息毫无情报价值。 美国国家安全局掌握的这些信息是由前雇员爱德华•斯诺登提供给外界的。 《华盛顿邮报》表示，他们评估了国家安全局自2009年到2012年收集的大约16万封电子邮件和短信，以及从大约11000个网上帐户中收集的7900个文件。 该报表示，经过四个月的调查发现，包括美国公民在内的九成帐户持有人，都不是应该监视的对象。 根据《华盛顿邮报》的说法，绝大部分的信息都是"情人间的窃窃私语"、"几乎像偷窥般地"讲述"恋爱、伤心、性关系、精神崩溃、政治和宗教对话、钱财方面的担忧和希望、失望等等"。 不过，该报说，其中还是有些监听内容"有一定的情报价值"。 它们包括"在海外的一个秘密核项目、面和心不和的盟友、一个不友好强国发生的军事灾难、进入美国电脑系统黑客的身份，等等。" 《华盛顿邮报》认为，这些监听的内容突出显示了总统奥巴马在政策上必须做的抉择，虽然从监听内容中发现了一定的情报价值，但是"对个人隐私造成的破坏之大是美国奥巴马当局一直不愿意正视的。" 现年30岁的斯诺登，于2013年5月逃离美国，目前在俄罗斯寻求庇护。 去年他向包括美国《华盛顿邮报》和英国《卫报》在内的一些渠道透露了一批美国国家安全局的秘密文件。 这些材料详细揭露了美国国家安全局大规模在美国境内和海外搜集了数百万计电话内容，同时披露了该局监听外国领导人的情况。