日本将向美出售导弹感应器

哈通社阿斯塔纳7月7日电，据中新网援引新加坡《联合早报》报道，日本扩大军事角色后的第一笔军火买卖将是售卖高性能感应器给美国，美国将把它用在出口到卡塔尔的导弹系统。

据日本《产经新闻》引述的消息称，日本三菱重工计划向美国出售一种高性能的感应器，美国将把它用在出口到卡塔尔的爱国者2型(Patriot Advanced Capability-2，简称PAC-2)导弹系统上。

这将是今年4月日本通过"防卫装备转移三原则"之后，首次批准武器出口。 报道称，日本政府应该会在本月底宣布此项决定。报道还称，日本政府认为，美国把导弹系统出口到卡塔尔，不太可能会造成任何冲突的升级。 日本首相安倍晋三将从7日起到澳洲进行四天访问，加强防务合作是首要课题。他是自2002年以来首位访澳的日本首相。 据报道，澳大利亚总理阿博特自去年9月上任以来，就一直想和日本加强防务和贸易方面的合作，并把澳日两国的关系形容为"特别"。 安倍此前曾表示，此行将开拓日澳两国关系新纪元。他的首站是新西兰，7日晚上才抵达，10日再续程前往巴布亚新几内亚。 25名日本企业高管将随同安倍访问澳洲；据了解，阿博特今年4月访问日本时也同样率领了25人组成的商业代表团。 安倍8日将在坎贝拉逗留一天，然后飞往珀斯和西澳矿藏丰富的皮尔巴拉地区(Pilbara)。 报道说，阿博特和安倍预计在这几天的会谈中宣布举行每年一度的首脑会议。他将在访问期间同阿博特正式签署有关共同研制潜艇的协议。