阿联酋将建造全球最大购物中心（图）

哈通社阿斯塔纳7月8日电，据新华网援引新加坡联合早报网报道，阿联酋５日晚宣布将建造全球首个全年恆温的商业步行广场"世界购物中心"，为自己众多的"世界之最"头衔再添一笔，并作为举办2020年世博会精心设计的旅游示范工程。

据悉，整个计划占地约445万平方米，坐落在城市主干道谢赫扎耶德路旁，建成后预计每年可迎接游客１．８亿人次。

但５日晚发布的文告没有透露这项霸级工程将在什么时候动工，以及整体工程的成本。其实，该计划是一个以"城中城"为理念的综合性商业广场。它不仅包括面积７４万平方米的世界最大购物中心，还有玻璃穹顶覆盖的世界最大室內主题公园、伦敦西区和纽约"百老汇"风格的文化主题区及为医疗旅游者专设的休闲养生区，并配以１００家酒店和服务型公寓及含５万个停车位的超大停车场等设施。

阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长谢赫•穆罕默德在宣布计划启动时说，旅游业是阿联酋支柱产业，"我们的目标是将这一商业广场打造成全年无休的旅游胜地，这是我们提出建造夏季恆温环境项目的初衷。"

步行街玻璃穹顶 夏天遮盖冬天打开

为打造全年凉爽舒适的环境，主题公园和连接各设施之间长达７公里的步行街在夏季将被巨大的玻璃穹顶覆盖，在冬季玻璃穹顶将被打开。

项目开发商迪拜控股公司主席杰尔贾维说，这一项目利用全新的理念为游客提供集休闲、购物、文化和医疗为一体的全方位、多选择的旅游体验。游客无需用车，也不用离开这个"城中城"，便可享受到一切需要的服务。

迪拜也拥有全球最高的建筑哈利法塔，此地标高828米，耗资15亿美元建造。