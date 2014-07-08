朝鲜发最高级别声明与韩和解

哈通社阿斯塔纳电，据文汇网消息，朝鲜当天发表「共和国政府声明」，表示为改善与韩关係、营造民族和解与团结的气氛，决定派遣体育代表团和拉拉队参加9月在韩国仁川举行的第17届亚运会。

据环球网援引朝鲜中央通讯社7日报道，韩媒分析，「共和国政府声明」是朝鲜发佈的最高级别声明，也是金正恩成为朝鲜最高领导人后首次发表类似声明，「史无前例」。但韩国朝野对朝鲜「政府声明」和拉拉队来韩态度不一。 1994年7月7日，朝鲜已故最高领导人金日成在去世前最后一次亲笔批示有关朝韩政府进行统一会谈的相关文件。据朝中社报道，朝鲜7日以纪念金日成签署该文件20週年的名义发表「政府声明」。朝鲜在声明中强调双方结束敌对和对抗状态，开闢和解与团结的道路。声明称，朝鲜半岛的敌对和对抗状态已达到极端，任何细小的言行与摩擦都可能使局势严重恶化。因此，朝韩双方应从新的观点、新的立场出发开闢改善关係的新途径。声明要求，韩国应摒弃不合时宜的敌对观念，全面停止同「外国势力」进行的各种「侵朝战争演习」，尊重和履行双方共同达成的协议。另一方面，声明建议双方应反对依赖外来势力，由朝鲜民族自己来解决一切问题，称朝韩应站在民族优先、重视民族、民族团结的立场，按照民族共同利益由朝鲜民族自己解决一切问题，丝毫不能容许外国势力干涉民族内部问题。 据韩联社报道，韩国统一部7日表示，朝方主张「难以接受」，但同意朝鲜拉拉队来韩国参加仁川亚运会。韩国统一部发言人金义道反驳称，朝鲜应立即停止「不合理」的主张，尽快与韩方开启对话。朝鲜主张其拥有的核武器不仅不会阻碍两国改善关係，还能保障民族的和平与繁荣，但朝方的这种主张很难让人认同。金义道称，从南北关係史看，类似朝鲜单方面发表声明并「强迫对方接受」，这种「转嫁责任」的做法「解决不了任何问题」。针对朝鲜拉拉队的问题，金义道表示，按照国际惯例，韩国政府将与亚运会组委会等有关部门和机构进行合作，为朝鲜拉拉队提供所需的支持。但韩国对南北代表团共同入场、成立联队参加比赛以及联合起来为选手加油助威持慎重态度。 「韩国朝野对朝鲜『政府声明』和拉拉队来韩态度不一。」韩国纽西斯通讯社称，执政党新国家党对朝鲜是否「真心」表示怀疑，认为「朝鲜的声明不能看做是和平信息」。而最大在野党新政治民主联合发言人则对朝鲜拉拉队来韩表示欢迎，敦促政府尽快批准民间团体对朝塌楼事件的援助。 韩国《每日经济》7日称，朝鲜拉拉队即将来韩，这是否成为南北关係进入对话局面的契机引发关注。此前朝鲜曾4次派出拉拉队，上一次是2005年9月出席在仁川举办的第十六届亚洲田径锦标赛。韩国庆南大学教授林乙出认为，这表明朝鲜正在为改善南北关係寻找突破口，由于目前的情况下南北政治接触可能性不大，因此通过拉拉队等非政治性交流争取外界对朝鲜的友好舆论。 韩国SBS电视台认为，朝鲜发佈的「共和国政府声明」，属于朝鲜最高级别的声明，也是金正恩成为朝鲜最高领导人后首次发表类似声明。当表明重要的对外政策和立场时，朝鲜往往发表「共和国政府声明」，此外权威性比较强的还有作为最高国家权力机构的「国防委员会声明」及外务省声明等。特别是在对韩关係方面，朝鲜发佈如此高规格的声明「史无前例」。分析认为，朝鲜这麽做就是要体现此次提议的重要性和份量，表现出朝方强烈的实践意志。近期，朝鲜多次向韩国政府发出提桉、声明建议採取措施改善朝韩关係，而上月30日以朝鲜国防委员会名义发表的「特别提桉」与本月7日的「政府声明」相距仅一周时间。 《首尔经济》7日称，朝鲜此次发佈「政府声明」的背景引发各方猜测。庆南大学教授梁茂镇认为，这可以视做朝鲜正在对内对外显示主导朝鲜半岛局势走向的意志，而为了更好推进「朝鲜半岛信赖进程」和「德累斯顿构想」，韩国政府有必要作出积极回应。韩国战略问题研究所研究员文成旭认为，朝鲜实际上也知道提议「韩美中断联合军演」很难被韩方接受，因此朝方接连发动和平攻势，实际上就是因为经济不好希望韩方解除经济制裁。从韩朝政府的反应看，双方都在坚守自己原有的立场。