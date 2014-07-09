战略对话开幕：习近平称中美对抗是灾难

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，中国国家主席习近平在中美战略对话开幕式上说，中国和美国一旦互相对抗，"对两国和世界肯定是灾难"。

习近平星期三（7月9日）在北京钓鱼台国宾馆的仪式上重申，中美要建构"新型大国关系"，但必须"平等相待，尊重彼此主权和领土完整，尊重彼此对发展道路的选择，不把自己的意志和模式强加于对方"。

美国国务卿克里则重申，美国无意围堵中国，且欢迎一个"和平、稳定与繁荣"，能为地区安全作出贡献的中国。 他还说，中美关系新模式"并非用话语来定义"，要透过实际行动来实现。 克里说："新模式如何定义，在于我们能如何共同作出什么选择。" "我能告诉大家，我们已下定决心选择和平繁荣与合作道路，而且是的，甚至是竞争（的道路），但不是对抗。" 领土与反恐 习近平在其演说中提到，"太平洋之大，容得下中美两个大国共同发展"。分析认为这是要表明中国不甘靠边站。 习近平说："中美合作可以办成有利于两国和世界的大事，中美对抗对两国和世界肯定是灾难。在这样的情势下，我们双方更应该登高望远，加强合作，坚持合作，避免对抗。" 他还说，中美应当加快双边投资协定谈判，"争取早日谈成一个高水平，双向平衡的协定"。两国也应该"在双向和互利基础上加强对话合作，共同打击一切形式的恐怖主义"。 这次是中美战略与经济对话第六次举行，议题预料包括人民币汇率问题、食品安全、人权、气候变化、打击野生动物走私和能源等，以至于朝鲜核问题，和中国在东海、南海的权益争端。 美国财政部长雅各布•卢在开幕式上说，美国将促请中国加快经济改革，并采取更多措施提升人民币兑美元汇率。美方将支持中国进一步让市场来决定经济走向，让中国经济增长更加依赖内部消费需求。 中国官方新华社特别提到，星期三对话开幕当天，正是原美国白宫国家安全事务助理基辛格秘密访华43周年。此外，今年也是中美建交35周年。 BBC驻北京记者马腾分析说，克里在其演辞中试图向中国保证不会围堵其崛起，正好说明了中美关系当前的紧张程度。 然而，记者指出，无论是朝鲜核问题、伊朗和叙利亚问题，还是美国指控中国军方涉嫌参与对美黑客攻击问题，这些言语都不足以盖住双方的分歧。