环湖赛第四赛段：哈萨克斯坦选手本法托夺赛段冠军

哈通社阿斯塔纳7月9日电，据新华社报道，9日，中国环青海湖国际公路自行车赛进入了从青海海北藏族自治州西海镇至黑马河段的争夺，哈萨克斯坦阿斯塔纳队选手本法托以４小时４８分４９秒的成绩获得赛段冠军，他也获得该赛段代表冲刺积分第一的鸀衫。

本法托的队友大卫德诺克获得代表亚洲最佳的蓝衫，个人总成绩第一依然由来自乌克兰科尔斯队的１６８号选手波利佛大保持。

该赛段赛程２０４公里，平均海拔３２００米以上，该赛段围绕青海湖骑行。在比赛２４公里有一处一级爬坡点，在５９公里、８５公里及１１２公里处分别设有冲刺点，来自伊朗大不里士石化队的５１号选手葛尔德获得象征爬山积分第一的圆点衫。

在比赛的前５０公里，由来自乌克兰阿莫尔维塔队的两名选手与澳大利亚车手、法国马赛苹果队的选手保持领骑；经过第二冲刺点后，伊朗、哈萨克斯坦、法国以及青海天佑德车队２１７号选手罗德里格形成４人领骑团，与大团的时间差拉大到３分０８秒；在１９０公里处，大团将领先小组追回，所有队员一起比赛；在最后的５公里，阿斯塔纳队和美国联合保健队掌控大团，为自己的冲刺手寻找有利位置，但在比赛最后一公里，大团后方发生大规模的摔车，阿斯塔纳队乘机超过联合保健队。 本届赛事将历时１４天，赛程３５９１公里，其中比赛距离２２０１公里，转场１３９０公里；比赛共设１３个赛段，其中中国青海省内有７﹒５个赛段，甘肃省内有３﹒５个赛段，宁夏回族自治区内有２个赛段。