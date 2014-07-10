俄中白等国领导人向纳扎尔巴耶夫总统致生日贺电

哈通社阿斯塔纳电，据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统生日当天，俄罗斯、中国、白俄罗斯、乌克兰、乌兹别克斯坦等国家领导人向纳扎尔巴耶夫总统致生日贺电。

俄联邦总统普金在贺电中表示，哈萨克斯坦在历史、经济、外交上取得的辉煌成就与纳扎尔巴耶夫总统密不可分。纳扎尔巴耶夫多年来为发展俄哈友谊和战略性伙伴关系作出巨大贡献，欧亚经济联盟构想的实现具有划时代意义。 中国国家主席习近平在贺电中表示，在纳扎尔巴耶夫总统的大力支持下，第四次亚信峰会取得圆满成功，为各成员国间合作提升至新的高度提供了机遇。习近平说："中哈关系目前处于高速发展，我将珍惜与您建立的合作关系与友谊。" 白俄罗斯总统亚历山大∙卢卡申科在贺电中说："您成立欧亚经济联盟的构想目前已实现，进一步加强了白俄罗斯-哈萨克斯坦战略性伙伴关系，我相信白哈两国在开发两国经济合作潜力，提高两国群众生活水平道路上会展开更广泛的合作。" 乌兹别克斯坦总统卡里莫夫在贺电中说："数世纪以来根深蒂固和睦相处的友谊关系在未来还将延续下去，在地区形成了稳定安宁的局面。"