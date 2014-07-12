葡萄牙最大上市银行爆财务危机：全球股市普跌 金价大涨

哈通社阿斯塔纳电，据外媒消息，葡萄牙PSI 20指数跌4.3%，西班牙IBEX 35指数跌2.3%，希腊Athex指数跌3%。葡萄牙10年期国债收益率升至3.925%，上升了大约0.17个百分点；欧洲斯托克600指数下跌逾1.1%，德国DAX指数跌1.3%，法国CAC-40指数跌1.4%；大宗商品市场，金价上涨1.43%，至每盎司1343.40美元；布伦特原油基本持平，报每桶108.39美元。

葡萄牙证券监管机构周四称，已责令葡萄牙第一大银行Banco Espirito Santo SA (BES.LB)暂停股票交易，因投资者对该集团母公司财务健康状况的担忧加剧。 周四早些时候投资者了解到，Banco Espirito Santo的主要母公司Espirito Santo International SA已延后了与部分短期债券相关的息票支付，令该集团在5月末发生会计违规之後面临更大压力。 业内人士称，这家西班牙集团推迟了次级债发行，称原因是市场条件不佳。这将是该行首次发行或有可转换债券，本旨在帮助其在今年晚些时候的泛欧洲银行压力测试前强化资本基础。 加拿大皇家银行分析师强调，如果持续下去，Espirito Santo International相关的问题可能会对葡萄牙经济造成更广泛影响。 他们在一份报告中写道，尽管上述事件很可能是孤立的，但凸显出在经济、银行系统和公共财政仍然脆弱时过早退出救助安排的问题。