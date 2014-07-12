世界杯：越南赌徒的“世界悲”

哈通社阿斯塔纳电，据路透河内7月11日报道， 看到荷兰通过点球大战晋级半决赛时，独自坐在河内一家酒吧一隅的Doan Minh Tuan把头埋入了双手。

他并不是在为哥斯达黎加的世界杯梦就此止步而惋惜。32岁的Tuan嗜赌如命，几乎输得精光。

"我变卖了家里的一切，电视机、摩托车、冰箱（都卖了），把房子也输进去了。我现在一无所有，就剩下这些了，"他指着桌上的25万越南盾（12美元）说。 "自世界杯开赛以来，我每场球都赌。该死的生活，我一直在输。赌博公司今晚收走了房子，老婆带女儿回娘家了。我现在没什么能输了，今晚只能睡大街了。" 赌博在越南不合法，但却十分猖獗，Tuan的情况只是冰山一角。 越南人以好赌闻名，从纸牌游戏和彩票到网络扑克和街头斗鸡，他们什么都赌。国家彩票以及一些地区的赛狗和赛马属于合法博彩行为。但足球是越南人的最爱，尤其是在世界杯期间。

赌博的金额从同事之间的1美元到赌徒群里的成千上万，但输了可就意味着房子被回收，或者是变卖智能手机、摩托车、手表、珠宝等来还债。 最极端的情况是，有些人还因此结束了自己的性命。据媒体报导称，在本届世界杯期间，已经出现了三例与赌球相关的自杀事件，其中顺化市一男子在6月14日意大利2比1击败英国后喝了一瓶农药。 目前尚无越南地下赌博彩金的官方估计数字，但实际数字想必会很大。同时也不清楚该国地下赌博网络的规模。