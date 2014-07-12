印度“肌肉男”村 人人锻炼争做保镖

哈通社阿斯塔纳7月12日电，据新华网报道，近日，印度北部出现最健康的村庄，5万村民中，男子个个锻炼得强壮剽悍，其中90%的男子都被聘为夜总会的保镖，收入丰厚。村中的男子怀着拥有奥运会运动员体格的梦想，天天参加运动，用步行代替摩托车或者是拖车，有时会辅以瑜伽训练。他们非常爱护自己的身体，从不饮酒嗜烟，通常吃一些精心搭配的食物来保持身体的营养均衡，有些完全是素食主义者。

他们做保镖的想法完全源于偶然。15年前，贫困的村民维贾伊收到1000卢比，对方要他去找5个男孩当某婚礼现场的保安。那时，1000卢比(约合人民币103元)的报酬高得出乎他的想象。从那以后，村里的男子慢慢开始锻炼身体，争做起保镖这一行。如今，男性只要高中毕业、有好的体格并且没有犯罪记录就可以应聘做保镖，他们可以得到1500卢比(约合人民币155元)的日工资，3万到5万卢比(约合人民币3090到5190元)的月工资。

这些村庄原来主要靠发展农业来维持生计，如今，有了做保镖的经济来源，村民们以三倍高的价格卖了土地，极大地推动了村子经济的发展。村中的妇女也很高兴，因为村里的男子以一种健康的方式生活着，也夸赞他们的村庄是德里最健康的村庄。