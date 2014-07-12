美国务卿克里突访阿富汗 试图化解阿总统选举僵局

哈通社阿斯塔纳7月12日电，据国际在线消息，美国国务卿克里11日突访阿富汗，分别与第二轮总统选举的两位候选人阿卜杜拉•阿卜杜拉和阿什拉夫•加尼举行会晤，希望说服两位总统候选人彻底调查有关大选舞弊的指控，并寻找不破坏阿富汗民族团结、避免其陷入内战的方案。

阿富汗独立选举委员会7日晚公布了阿总统选举第二轮投票初步结果，前财长阿什拉夫?加尼以56.4%得票率领先，而在第一轮选举中处于明显领先地位的反对派领袖阿卜杜拉•阿卜杜拉得票率为43.6%。对于这样一个结果，阿卜杜拉8日表示，第二轮投票中存在舞弊和造假行为，他拒绝接受总统选举第二轮投票的初步结果，称自己才是大选的获胜者，并将抗争到底。 由于担心阿卜杜拉可能会使用非法手段夺取政权导致阿内乱，美国国务卿克里于11日突访阿富汗，与两位总统候选人举行了会晤。克里表示："我们希望找到一条道路，能对所有的问题给出答案，能消解人们的疑虑，能将阿富汗带向光明的未来。"克里还向两位候选人转达美国总统奥巴马的意见，那就是，美国希望对所有关于大选舞弊的可信的传言进行彻底调查，绝不接受任何宪法以外的措施来解决争端。 克里此前曾警告总统候选人阿卜杜拉，不要使用非法手段夺取政权，否则将导致美国结束对阿富汗的援助。11日晚些时候，克里会见了阿富汗总统候选人阿卜杜拉•阿卜杜拉和阿什拉夫•加尼。对此，阿卜杜拉阵营女发言人阿赫马迪称，我们欢迎任何能将干净和不干净的选票区分开来的努力。加尼团队发言人穆哈马迪称克里访阿是积极的信号，有助于化解大选僵局。 同时，阿富汗选举机构表示，将对有效选票进行调查，重新审计7000余个投票点的选票。美方希望阿富汗独立选举委员会能对那些投票率奇高，甚至达到百分之百的投票点，以及女性选民高于男性选民的投票站做重大调查，因为考虑到阿富汗国情这显然是不可能的。最终计票结果将于本月22日公布，届时胜者将当选阿富汗总统。 美国希望看到阿富汗政权能够平稳交接，顺利产生下一位阿富汗总统和政府。因为，美国承诺于今年年底撤走大部分驻军，但是仍然没有放弃保留一小部分驻军为日后阿富汗安全部队提供训练等帮助的努力。对此，阿美《双边安全协议》的签署就显得尤为重要，也一直是美国此前一段时间在阿工作的重点之一。阿富汗现任总统卡尔扎伊拒绝与美国签署该协议，并明确表示，协议应该由下任总统当选后签署。而两位候选人都曾表示，当选后将推动该协议的签署。如果阿富汗因总统选举陷入僵局而迟迟无法产生新总统，那么美国将很有可能像3年前的伊拉克战争结束后一样撤走全部驻军，这是美国最不愿意看到的结果。同时，美国希望撤军后，阿富汗能够有能力有效打击塔利班等恐怖主义以及基地组织等极端组织，确保美国领土不会受到安全威胁。在这些因素的驱使下，美国等西方势力必将全力调停。