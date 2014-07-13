中国第二三大水电站投产 发电总和相当于三峡

哈通社阿斯塔纳电，据欧浪网消息，继三峡水电站之后，中国第二大水电站溪洛渡水电站和第三大水电站向家坝水电站日前全部投产，西电东送西南电源建设创下阶段性成果。 《第一财经日报》记者从两大水电站业主方长江三峡集团了解到，两座电站总投产装机达2026万千瓦，多年平均发电量880亿千瓦时，相当于又投产一座三峡电站。

再建两个三峡 中国长江三峡集团董事长卢纯表示，两座电站总装机2026万千瓦，相当于2012和2013年全国水电投产装机的近一半，平均每年可以为全国提供大约880亿千瓦时的清洁电能，相当于每年节约标准煤耗3000多万吨，减少二氧化碳排放7500多万吨，创造近3万亿元的产值。 金沙江是中国最大的水电基地，居"中国十三大水电基地规划"首位。这两座水电站所构成的金沙江下游水电开发一期工程输出的清洁电能分别送往华东、华南、华中地区及川滇两省，将大大缓解受电地区用电紧张局面。 紧接这两座水电站的投产，金沙江下游水电开发二期工程也在紧张筹建中。二期工程包括乌东德、白鹤滩两座巨型水电站，其设计装机容量之和超过2000万千瓦，与三峡电站大致相当。如果这两座电站完成，将实现此前长江三峡集团所规划的再建两个三峡的目标。 奠定百万千瓦级水电机组的研发基础 在三峡电站之前，国内厂家尚不具备制造３５万千瓦以上水电机组的能力。70万千瓦的水电机组技术更是仅为ABB等少数国外厂商掌握。但中国大型水电轮机装备国产化的基础上，上述两座电站则直接承担了将国产水轮发电机组从70万千瓦到80万千瓦世界最大单机容量的跨越。 其中，溪洛渡电站除气体绝缘金属封闭输电线路（GIL）外，全部使用国产设备、材料，许多国内设备、材料在溪洛渡电站首次使用，如77万kW机组发电机出口断路器（GCB）、77万机组首次使用推力塑料瓦、定子铁片等。大容量国产化发电机组出口断路器成功应用，摆脱了大型电站发电机断路器长期依赖国外进口的局面，并跻身于全球少数能够生产该类高端设备的国家之列。这打破了欧美、日本的技术垄断，大幅降低了设备采购成本。 以硅钢片为例，在三峡工程建设前，国内的硅钢片几乎全靠进口。但三峡集团机电工程局技术管理部主任吴仲平对记者表示，借助三峡集团旗下重大水电工程的平台，国内厂商一举突破硅钢片的国产化，曾一度使硅钢片的价格从每吨5万元掉头跌入每吨1.9万。 吴仲平告诉记者，从运行效果来看，国产产品的技术水平已经能与欧美国家同类产品并驾齐驱。 这些技术创新，为中国制造百万千瓦世界最大单机容量水轮发电机组提供技术支撑。据了解，国产百万千瓦级世界最大单机容量水轮发电机组未来有望在乌东德、白鹤滩水电站上首先实施。