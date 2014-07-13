极端组织“伊拉克和沙姆伊斯兰国”宣布将在摩苏尔开设电视台

哈通社阿斯塔纳7月13日电，据人民网报道，跨伊拉克和叙利亚的极端组织"伊拉克和沙姆伊斯兰国"正式宣布，为让外界了解战场真实情况，决定在伊拉克北部尼尼微省首府摩苏尔建立自己的电视台。

"伊拉克和沙姆伊斯兰国"（ISIS）11日在自己的社交网站账户上宣布，决定建立名为"捕获"的电视台，总部设在伊拉克北部城市摩苏尔。该电视台开始主要播放近来在叙利亚和伊拉克战场的纪录片，让外界了解真实情况。

也门新闻社今天报道称，此前ISIS还创办了他的第一家电子报纸，该报是英文报纸，名字也叫"捕获"，该报第一期用大字刊登了一片文章，题目是"哈里发又回来了"。文章说，历史上奥斯曼人在苏丹萨利姆一世率领下攻城略地，后来对沙姆地区和伊拉克进行了长达四个世纪的占领，被称为"奥斯曼哈里发"。

据来自伊拉克尼尼微省警察局的消息，今年6月10日ISIS武装攻占了尼尼微省后，首先控制了摩苏尔"萨马电视台"和"明天电视台"，两个台的工作人员全部被他们扣留，现在他们要建电视台，会强迫上述两个当地电视台工作人员为他们服务。