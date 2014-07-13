中亚首所孔子学院见证“汉语热”

哈通社阿斯塔纳7月13日电，据新华网报道，"２００５年中亚首所孔子学院诞生在塔什干，学院成立以来已累计培训乌兹别克斯坦汉语学员近３０００人次。乌中战略伙伴关系不断深入发展，乌‘汉语热'持续升温。"乌兹别克斯坦塔什干孔子学院乌方院长卡哈尔曼说。

卡哈尔曼说："目前，塔什干孔子学院已成为中亚最具有影响力的汉语教学推广学府，在乌兹别克斯坦学习汉语的人逐年、逐月地增多。在塔什干孔子学院，学习汉语的学生从９岁至６０岁不同年龄段都有，塔什干孔子学院不仅成为当地人学习汉语、了解中国文化的窗口，而且还成为推动乌中两国人民文化交流、推广中国语言文化的‘民间外交'窗口。" 作为全球４００多所孔子学院之一、中亚第一所孔子学院的塔什干孔子学院，是根据２００４年６月中乌两国政府签署的合作建设塔什干孔子学院协议，于２００５年正式挂牌成立的，由中国兰州大学和乌兹别克斯坦东方学院合作建设。 目前在乌兹别克斯坦国立世界语言大学从事汉语教学工作的董富华曾于２００９年至２０１３年在塔什干孔子学院任教。他回忆起在孔子学院的工作经历时激动地说："中国在改革开放的过程中取得了举世瞩目的辉煌成就，使得在全球范围内掀起了学汉语的热潮，在乌兹别克斯坦也不例外。" 董富华说，在孔子学院工作期间让他特别有感触的是，前来学习汉语的人来自不同文化背景、不同社会阶层、不同年龄段，乌兹别克斯坦的很多学生家长意识到，学好汉语将有利于孩子的未来发展。 近年来，乌兹别克斯坦政府为扩大和加深与中国的友好关系，进一步加强与改善该国的汉语教学工作，相继在乌世界外交经济大学、撒马尔罕外语学院、东方学院、世界语言大学等高等学府开设了汉语专业和课程。２０１３年，中乌双方决定在撒马尔罕建立乌第二家孔子学院。 卡哈尔曼表示，塔什干孔子学院每年以中国的春节、国庆节和乌兹别克斯坦的传统节日纳吾热孜节等为契机，举行演唱中文歌曲、古诗朗诵、书法比赛、"汉语桥"中文比赛等各种形式的活动。 乌教育部长伊诺亚托夫在会见中国驻乌兹别克斯坦大使孙立杰时曾表示，随着乌中战略伙伴关系不断深入发展，乌"汉语热"持续升温，乌方愿与中方共同努力推广汉语教学，拓展两国教育合作领域，促进两国友好事业持续发展。 乌东方学院院长曼纳诺夫表示，东方学院汉语教学师资力量雄厚，将进一步加强同中方的合作交流，积极帮助孔子学院发展，为增进两国友好交流与合作培养更多汉语人才。