以色列对加沙发动地面突袭

哈通社阿斯塔纳7月14日电，据新华网报道，以色列国防军当日证实，以军12日晚至13日凌晨派遣特种部队对加沙地带北部发起突袭。据巴勒斯坦卫生部消息称，加沙地带12日共有56名巴勒斯坦人死亡，是以军发起"护刃行动"以来巴方单日死亡人数最高的一天。与此同时，哈马斯12日晚向包括特拉维夫在内的以色列中部地区发射了约10枚火箭弹。

以色列特种兵首次地面进入加沙

以色列海军特种部队12日夜至13日晨由北至南进入加沙地带，这是以国防军针对加沙地带巴勒斯坦武装人员发动"护刃行动"以来首次从地面进入冲突区域。 据外媒报道，加沙地带战火造成巴勒斯坦死亡人数不断上升。据巴勒斯坦卫生部消息称，加沙地带12日共有56名巴勒斯坦人死亡，是以军发起"护刃行动"以来巴方单日死亡人数最高的一天。

以色列军方发言人说，以方将在13日午夜过后对加沙北部发起"短暂、临时"打击。为避免平民伤亡，以方希望当地居民能向南转移。 以色列电台报道，这次行动的目的是捣毁一处火箭弹发射基地。以军士兵进入目标建筑时，遭到当地伊斯兰抵抗运动（哈马斯）武装人员阻击，4名士兵受伤。以军随后进行还击，成功将受伤士兵救回以色列境内。以色列媒体报道说，3名哈马斯武装人员在以军此次突袭行动中被击毙。 以色列国防军发言人对记者说，突袭行动是为摧毁哈马斯的一个远程火箭弹发射点。该发射点对以色列中部及北部地区发射多枚远程火箭弹，威胁以色列人民安全。在被记者问及此次行动是否意味着以军开始对加沙地带展开地面攻势时，这位发言人说，此次行动只是特种部队针对哈马斯火箭弹发射点的一次特殊的单独行动。 报道指出，此次行为为以色列特种部队行动，相信以军未开始大规模地面攻击。以色列外长利夫尼说，预计政府将在当地时间13日决定是否要发动地面攻势。 按以色列军方发言人说法，以方将在13日午夜过后对加沙北部发起"短暂、临时"打击。对此，以色列军方发言人彼得·莱纳说，巴方火箭弹主要从加沙地带北部地区发射。为避免平民伤亡，以方希望当地居民能向南转移。 据外媒报道，加沙地带战火造成巴勒斯坦死亡人数不断上升。据巴勒斯坦卫生部消息称，加沙地带12日共有56名巴勒斯坦人死亡，是以军发起"护刃行动"以来巴方单日死亡人数最高的一天。 据了解，截至当地时间13日，以军行动共造成超过167名巴勒斯坦人死亡，1100多人受伤。据联合国相关机构估计，伤亡者中约77％都是平民。以色列空军已投掷了近千吨爆炸物，给哈马斯造成重创，令其损失500多个秘密火箭发射点和80多个军事指挥中心。"这是2012年后以军发动的最大规模、最致命空中打击行动。"法新社称，得益于"铁穹"导弹防御系统，死者中没有一名以色列人。 据媒体报道称，"伊兹丁·卡桑"旅袭击前，以色列空袭致死了哈马斯加沙地带领导人伊斯梅尔·哈尼亚的22岁侄子尼达尔。暂不清楚尼达尔是否为以色列的定点袭击目标。当时，尼达尔等5人在加沙地带北部地区街头被炸死，另有15人受伤。 以色列总理：行动还会持续一段时间 虽然国际社会呼吁停火，但以色列总理本雅明·内塔尼亚胡13日在内阁会议上强调："我们不知道行动何时结束，可能还会持续一段时间。""我们正加大对巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）攻势，"内塔尼亚胡说。 内塔尼亚胡表示，不会因国际社会压力终止对巴勒斯坦武装人员的军事打击。按以色列媒体说法，以方将寻求较2012年更为全面的停火。 以色列与哈马斯上一次大规模冲突发生在2012年11月，持续8天，大约200名巴勒斯坦人和6名以色列人丧生，多数为平民。双方在埃及调停下实现停火。 当晚，以色列再次向加沙地带北部居民发出警告，要求他们在13日中午前全部撤离，并表示将对加沙地带北部发起大规模打击。