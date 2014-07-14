伊核六国外长亲临维也纳 为伊核谈判寻找出路

哈通社阿斯塔纳电，据国际在线消息，第六轮伊核问题六国与伊朗谈判13日在维也纳举行一系列多边和双边外长级磋商，但由于六国与伊朗在核心问题上分歧很大，双方能否在20日最后期限前达成全面协议甚至能否延长谈判期限，目前都不明朗。

7月2日起，伊核六国与伊朗第六轮对话会开始在维也纳举行，各方普遍将这次会谈视为本月20日阶段性协议到期之前的最后一轮磋商。但会谈进行十余天，进展并不是很顺利。正是在这种情况下，伊核会谈的召集人、欧盟负责外交与安全政策的高级代表阿什顿提议在维也纳召开伊核六国外长会议，弥合各方分歧，并商讨未来的谈判计划。



代表中国出席会议的外交部副部长李保东表示，目前谈判已取得了重要进展，但也有许多困难和问题。这需要各方拿出诚意，共同努力，相向而行，加快谈判步伐，尽早达成一项公正、平衡、互利共赢的全面协议。李保东还说，中方愿意与有关各方保持沟通与协调，以建设性的态度参加谈判，努力推动谈判尽快取得突破。



美国国务卿克里当天先后会晤了阿什顿、德国外长、英国外交大臣，以及伊朗外长扎里夫。克里称，目前谈判已进入"关键期"。德国外长施泰因迈尔说，六国表现出"很大的团结"，再次把所有的解决方案都摆在桌面上，到20日截止期限还有足够时间，希望伊朗能够再次思考，最终走上通往协议的道路。英国外交大臣黑格表示，"伊朗应该采取更为现实的态度，这对达成协议非常重要"。



与此前举行的伊核会谈相比，这一轮会谈时间是最长的，表明各方争取达成协议的决心。但十多天来，各方进行了多场磋商，阿什顿与伊朗副外长阿拉格西也着手起草伊核全面协议的文体，但进展并不顺利。分歧主要集中伊朗的核能力究竟该维持在何种范围之内，包括铀浓缩活动、阿拉克重水反应堆的去留，另外就是西方国家何时解除对伊朗的制裁。



伊朗外长扎里夫表示，伊核外长会议应解决双方的关切。他呼吁六国不要错失目前的书写历史的机会，希望解决延续十多年的伊核问题。克里当天在与阿什顿会晤前说，显然六国与伊朗依然存在非常明显的分歧，因此需要看看是否能取得一些进展。黑格当天早些时候说，谈判不大可能很快出现突破，目前讨论谈判是否延期为时尚早。



本次外长会议主要是对目前的谈判进展情况进行评估，以便确定下一步的谈判计划。目前面临着两种选择，一是继续谈判，在7月20日阶段性协议到期之前达成协议；第二个选择就是将阶段性协议延期，给谈判预留出更多的时间。中国副外长李保东表示，如果需要更多时间谈判，为了给地区和平稳定更多机会，中方认为对此应该持开放态度。从目前看来，如何做出抉择，各方需要进一步磋商。