马拉多纳：梅西不配得金球奖

哈通社阿斯塔纳7月14日电，据新浪网报道，2014世界杯大幕落下。德国队最终在决赛中1比0击败阿根廷队夺冠，失意者梅西获得世界杯金球奖。不过阿根廷球王马拉多纳却表示，金球奖不该给梅西，这是商业营销的目的。

决赛结束之后，马拉多纳在阿根廷一档电视结束上表示，国际足联又做了一个错误的决定，金球奖不该给梅西。梅西在本次世界杯七场比赛打进四球，不过在淘汰赛阶段没有进球，他力压穆勒和罗德里格斯捧得金球多少有一点安慰奖的意思。

马拉多纳说："梅西？如果可能的话我会把一切都给他。但这是世界杯，你必须凭借表现去赢得属于你的东西，我认为他不配获金球奖，这是国际足联的营销手段。"

对于决赛马拉多纳表示了失望。他说："我为我的国家感到伤心，马里奥•格策的进球真的很让人受伤，这对我来说是一个巨大的打击，我们在最后时刻丢了球。纵观整场比赛，我觉得阿根廷至少配得上去踢点球，德国队抓住了我们防线上少有的一次失误。"

对于整场比赛主教练萨维利亚的指挥，马拉多纳认为老帅犯了一个错误，那就是在中场休息后用阿圭罗换下了拉维济。马拉多纳说："我不明白为什么这么换人，这导致下半场我们从一开始就陷入被动，阿圭罗显然没有表现出应有的水平，这不是属于他的比赛。"