乌克兰冲突：政府军空袭亲俄武装重镇

哈通社阿斯塔纳电，据外媒报道，乌克兰空军说，已经向该国东部的卢甘斯克地区发动5次空袭，试图解除亲俄武装对当地机场的包围。

军方发言人说，空袭针对的是机场附近的几个目标，该国总统波罗申科的Facebook网页则说，已经逼退了机场附近的亲俄武装。

但是当地的亲俄武装否认政府军向他们发动空袭，而一名卢甘斯克的居民告诉BBC，周一出现了数起空袭。 自从上周五，亲俄武装在乌克兰与俄国边境附近发动火箭攻击之后，战况加剧，有19名政府军士兵在火箭袭击中死亡，波罗申科誓言将予以报复。 在上周末，俄罗斯指责乌克兰政府军炮击俄国边境，造成1人死亡、两人受伤，随后地区局势益发紧张。 来自当地的报道说，周日之内，在卢甘斯克和附近的顿涅茨克就有15人死亡。 德国和俄国都呼吁政府军和亲俄武装直接对话，英美两国则呼吁俄国设法降低乌克兰东部局势的紧张程度。 美国总统奥巴马和英国首相卡梅伦在电话会谈中强调，俄国必须采取进一步的措施，不然将对俄国采取新的制裁行动。 今年4月开始，卢甘斯克和顿涅茨克的亲俄武装宣布该地区独立，随即爆发政府军和亲俄武装之间的战斗。 乌克兰政府军在4月开始进行其所谓的"反恐行动"试图镇压该国东部地区的亲俄武装。 据信，从今年3月俄罗斯国将原属乌克兰的克里米亚地区纳入版图之后，冲突已经造成千余平民和战斗人员死亡。