南非著名白人女作家、诺奖得主戈迪默去世

哈通社阿斯塔纳7月15日电，据中新社报道，南非著名白人女作家、诺贝尔文学奖得主内丁•戈迪默7月13日去世，享年90岁。南非总统祖马对这位杰出女性的离世表示哀悼，并盛赞她的杰出成就。

戈迪默当地时间7月13日晚在约翰内斯堡的家中平静去世。去世时，她的两位子女陪伴在她的身旁。 祖马在哀悼信中指出，除了文学方面的杰出成就，戈迪默还勇于反种族隔离制度，为南非人民争取自由、平等和民主。他说："南非失去了一位爱国者，失去了一位著名作家，也失去了一位争取平等和自由的振臂疾呼者。我们代表政府和全体国民，向她的家人、朋友和全体文学界致以最沉痛的哀悼。希望她的灵魂安息。" 戈迪默生于1923年，小时候因为心脏衰弱险些辍学。不过她并没有向命运低头，在15岁的时候开始了自己的文学生涯。在她的一生中，共出版了13部小说，另外还发表了近200篇故事和很多散文，她的作品被翻译成30多种语言在世界各地出版。

虽然出身于一个富裕的白人家庭，但戈迪默从上个世纪60年代便开始致力于反对南非的种族隔离制度。在1962年，她帮反种族隔离斗士纳尔逊•曼德拉起草了著名的演讲词《为理想我愿献出生命》。在后来接受采访时，她曾表示："在我的国家南非，写作意味着迎战种族主义。"戈迪默还公开宣称，曼德拉和非国大党主席奥利弗•坦博是她的"领导"，并在1990年加入了非国大。 戈迪默1991年以作品《七月的人民》获得诺贝尔文学奖，颁奖词是"她以强烈而直接的笔触，描写周围复杂的人际与社会关系，其史诗般壮丽的作品，对人类大有裨益"。不过，也有人批评她是"以政治观念得奖，而非以作品见长"。对此，她表示："对我而言，我是一名作家，这是我存身立命的根本。" 戈迪默有两段婚姻经历。她第一次结婚是在1949年，不过婚后三年便与当牙医的丈夫离婚，两人留下一个女儿。1954年，她再婚嫁给了后来创办南非苏富比的商人莱因霍尔德•卡西尔，两人有一个儿子雨果。卡西尔2001年去世后，戈迪默曾在2006年遭歹徒入室抢劫，在交出现金和珠宝后，她拒绝交出卡西尔给她的结婚戒指。