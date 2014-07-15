劳动和社会保障部：来自中国的哈萨克族移民需出示

哈通社阿斯塔纳电， 劳动和社会保障部长杜伊谢诺娃在今天举行的新闻发布会上就移民阿拉木图州的中国哈萨克人遇到的一些棘手问题做出说明。

稍早前，有媒体报道，一个令移民"苦"无处可诉，几年未得到解决的问题险些迫使近百户来自中国、定居阿拉木图州的哈萨克族移民返回原籍国。这些移民由于无法出示原籍国应当出示的无犯罪记录证明，而时常遇到当地相关部门的"登门拜访"，更重要的是他们在办理身份手续是当地政府坚决要求出示无犯罪记录证明。这给移民哈国的中国哈萨克人造成诸多不便。据杜伊谢诺娃称，依据新的决议，这一问题近期将得到妥善解决。 杜伊谢诺娃说："移民遇到的这些问题我们已有所闻，在与回归者进行的座谈中，此问题已多次被提出，依据现行的法律，政府已为回归者指定了定居区域，但由于种种原因，我们改变了这一决定，今后地方政府也有权利向回归者颁发需回归者待遇证，前不久颁布的规定要求回归者若不去政府指定的区域定居而去别处定居，需向政府写出自给自足的书面保证书。依据新的规定，这一做法也将被取消，至于无犯罪记录证明，我们昨天也进行了探讨，这一问题将很快得到解决。目前我们与阿拉木图州保持着密切的联系，为了解决好这一问题，当地有关部门正在与这些回归者进行接触。"