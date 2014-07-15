纳扎尔巴耶夫就莫斯科地铁事故向普京致慰问电

哈通社阿斯塔纳7月15日电，据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫15日就莫斯科地铁脱轨事故致电俄罗斯总统普京，代表哈萨克斯坦政府和人民并以个人的名义向遇难者表示沉痛的哀悼，向普京总统并通过他向俄罗斯人民、遇难者家属和受伤人员表示诚挚的问候，并祝愿受伤者早日康复。