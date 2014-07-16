鲁柯:希拉里当总统可能性有多高？

美国政治圈有个共同爱好，那就是不论有戏没戏，大家都总在大声考虑什麼时候出马选总统。

副总统拜登永远在考虑是不是要在2016年参选，虽然所有人都知道他老人家当选概率，跟他管住自己的嘴的概率差不多，可这不妨碍他一天到晚跟媒体嘮叨这事；共和党这边，无论是兰德•保罗、马尔科•卢比奥还是大胖子克利斯蒂，凡接受採访，最后总要扯到这个话题上。这不，2016年参选总统可以说最被人看好的希拉里•克林顿也不能免俗。这两天趁著要推销自己的新书，在接受《人物》杂誌採访时，她表达了一下自己人老心不老，身体扛得住，参选可能十分大的意思。

这里头，最被人拎出来说的其实是最没营养的一句，在回答"是不是感到对‘希望有女总统出现的人'怀有义务"这一问题时，希拉里说，这其实体现了我们有未完成的事业，"我本人当然认為我们应该打破美国政治中最高、最硬的那块玻璃天花板。我当然愿意看到一个女性总统"。

要说希拉里选不选总统，这事还真不能看她的车轱辘话，因為总统这工作，真不是说有了个黑人就必须再有个女人，下回咱再来个拉美裔全齐活。奥巴马眼高手低的这些年，起码会让选民在考虑投谁票的时候，更多考虑资质而不是在各族群之间一碗水端平。这样其实也更符合女权的精髓，平等对待嘛，我才不要你的优待。

希拉里选不选总统，看的应该是她整个阵营的"势"造得怎麼样。有些客观规律放到哪里都是一样，比如说做人做事一定要顺势而為。选总统这种大事，对希拉里这样做了一把大牌结果被人"截胡"的人来说，需要小心的东西可不止一星半点，能在宣佈参选前处理好的就別拖到参选后，一定要让一切显得顺理成章，自然而然，不留重大障碍。

从现在的情况来看，这些"势"造得不错，尤其是身為女候选人最大的几个问题：老公的问题，在莱温斯基不久前接受《名利场》专访后算是有个结论；健康问题，这次《人物》杂誌专访和克林顿此前多次澄清都是针对这个话题；班加西问题，从现有资讯来看，这本名叫《艰难抉择》的自传就是要回应这个问题；钱和组织的问题，这都不是事儿。

当然，就算一切都处理得完美无缺，也不代表希拉里就一定选得上。政治这东西，有时候真是喜新厌旧，2008年大选刚一开始，谁能想得到希拉里会败给奥巴马？毕竟，作為民主党內纵横数十年的巨擘，希拉里在权势熏天的同时，也背著沉沉包袱，要想没有负担地谈明天、谈希望，很难。希拉里现在这麼稳扎稳打，想来也是不愿重蹈2008年的覆辙，让自己能从容佈局。越是谨慎，起码在民主党內，她胜出的可能性也就越大。

这麼做的另一个好处，是希拉里给自己留下了进退的余地。美国政治圈从来都是人走茶凉。对希拉里这种已经退休、拜登这种进步无望的老板，只要还存著进步的心，就能最大程度地维繫自己的影响力，这就是他们為什麼一天到晚谈自己2016会不会参选的道理。

至于参了选贏不贏得了？那就走著瞧了。 （本文摘自： 美国中文网 ）