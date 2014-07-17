专家：金砖国家金融基础设施未来将具有极大影响力

哈通社阿斯塔纳电，据俄新网报道，俄罗斯普列汉诺夫经济大学金融与价格教研室主任、经济学博士弗拉基米尔·斯列波夫教授认为，金砖国家建立的一体化金融基础设施未来在世界经济中将具有非常大的影响力。

金砖国家巴西福塔莱萨峰会上签署了成立开发银行的协议。在建银行将成为世上最大的多边开发银行之一（已经宣布的银行资本达到1000亿美元）。金砖国家银行规定资本份额和管理权平均分配。预计银行总部将设在中国上海。

金砖国家新建机构有何新意？

斯列波夫认为，从双边经济关系过渡到建立共同的金融一体化机构，在发展这一地区性国际组织方面这是质的新阶段。新的特点在于不仅仅成立新的开发银行，也在建设整套的金砖国家金融基础设施。除了银行外，还将开设外汇储备库，很可能金砖国家基础设施基金。显然，在金融方面采用新的系统方式。

他还指出，金砖国家金融基础设施位于组建的初级阶段，所拥有的资金很有限，但是未来金砖国家建立的一体化金融基础设施在世界经济中将具有非常大的影响力。

金砖国家成员国的一体化金融基础设施运作机制如何？

专家认为，暂时只是在探讨运作的原则、方法以及该机制的工具。与此同时，重要的是保障该机制内的所有组成部分协调一致。根据世界经济发展趋势的分析，有必要以金砖国家在创新技术基础上进行经济改革为风向标。

他还强调，一体化的金融应当为金砖国家向以高科技为基础的"新型经济"过渡而服务。只有这样才能够将金砖国家演变成重要的地区性国际组织。