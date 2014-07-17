美国欢迎中国撤走南海争议水域钻井平台

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，美国国务院对中国宣布撤走在南海西沙群岛与越南有争议水域的钻井平台表示欢迎。美国国务院发言人普萨基说，美方欢迎中国宣布将海洋石油981钻井平台从靠近帕拉塞尔群岛（即西沙群岛）的地点移至靠近海南岛的区域。

普萨基星期三（7月17日）在例行记者会上回答记者提问时表示，事件突显各方有需要根据国际法澄清主张，并就在有争议区域的恰当行为达致共识。

普萨基指出，美方支持相关各方进一步实施2002年中国与东盟各国达成的南海各方行为准则内容，并采取自愿冻结可能导致挑衅性单边行动的措施。 据中国官媒报道，中国"海洋石油981"钻井平台已于7月15日结束在西沙群岛中建岛附近海域的钻探作业，并按计划顺利取得了相关地质数据资料。还有报道说，海洋石油981钻井平台将按计划转场至海南岛陵水项目作业。 新华社引述中国石油地质专家说，根据中石油的作业计划，"海洋石油981"钻井平台项目计划施工作业总周期为100天，原定8月中旬完成作业，但钻井平台目前实际现场总作业时间为73天，即提前一个月完成作业并撤离。

中国外交部发言人洪磊星期三在例行新闻发布会上表示，"海洋石油981"钻井平台顺利完成了在西沙群岛中建岛附近海域的钻探作业，并按计划转场至海南岛陵水项目继续作业。 洪磊指出，"需要强调的是，上述作业完全是中国主权范围内的事情"，"海洋石油981"平台转场是有关企业海上作业计划安排，与任何外部因素无关。 在星期三举行的美国国务院例行记者会上，有记者问，中方宣布撤走钻井平台是否与美方呼吁所有南海主权声索国冻结挑衅性单边行动有关？美国总统奥巴马与中国国家主席习近平通了电话后，双方是否达成任何共识？ 对此，美国国务院发言人普萨基表示，白宫曾通报有关的通话内容。正如人们所知，有关海事问题，与南海相关的问题，都有谈及。普萨基还说，美国国务卿克里在上周访华出席美中战略经济对话时，也向中方重申了他的关注。 但普萨基表示，她不会就中国宣布撤走钻井平台的原因进行猜测，美方已在公开和私下场合向中方表达了类似的关注。