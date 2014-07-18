美官员：监测到地空导弹跟踪客机 正分析轨迹

哈通社阿斯塔纳7月18日电，据新华网报道，7月17日，据路透社消息，马来西亚一架载有295人的777客机在乌克兰靠近俄罗斯边界坠毁。另据国际文传电讯社消息，坠毁机型为一架波音777客机，机载约280名乘客和15个机组人员。马来西亚航空公司确认，该公司从阿姆斯特丹飞往吉隆坡的MH17航班失联，并称最后与该客机取得联系的地点在乌克兰上空。乌克兰空管部门随后证实马航MH17航班坠毁。乌克兰内政部幕僚表示，这一航班在顿涅茨克地区上空被击落。图为马航波音777客机在顿涅茨克地区坠毁的现场。

据外媒17日报道，美国高级官员称，雷达监测系统显示，在乌克兰境内坠毁的马航客机系被地对空导弹击中，目前美国方面正对导弹轨迹进行分析，试图了解发射地究竟位于何处。 据报道，一名美国高级官员表示，通过雷达系统可看到，在MH17客机被击中之前，曾有地对空导弹系统启动并跟踪客机。另一监测系统则探测到了飞机被击中时释放出的热量。 报道称，这足以让美国方面认定，MH17航班系被导弹击落。 消息人士同时指出，美方正对导弹轨迹进行分析，试图了解袭击来自何方。目前还暂时不能确定哪一方应该为飞机坠毁负责。 当地时间17日，载有295人的马来西亚MH17客机在乌克兰东部地区坠毁。乌克兰总统府新闻部门说，乌克兰军队同马来西亚客机被击落无关。乌克兰方面同时指出，是乌民间武装击落客机，同时事件与俄罗斯方面有关。 俄罗斯总统普京则表示，指责俄罗斯方面参加击落马航客机的说法"愚昧"。