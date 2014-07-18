微软曝史上最大规模裁员 七分之一员工被“炒”

哈通社阿斯塔纳7月18日电，据中新社报道，全球软件巨头微软公司17日宣布其历史上最大规模的裁员，未来一年微软公司将大幅裁员1.8万名员工，意味着目前微软公司14%的员工将失去工作，其中大部分员工来自微软最近收购的诺基亚手机业务部门。

微软公司17日说，未来一年内，该公司将裁员1.8万人，裁员人数占该公司全球12多万名员工总数的14%，这也是微软公司39年历史上最大规模的裁员。微软称，此举是为了在收购诺基亚设备与服务业务之后对公司业务进行精简和整合。

在微软公司未来1.8万人的裁员计划中，有1.25万人来自于微软刚刚收购的位于芬兰的诺基亚设备和服务业务部门，约占该部门员工总数的一半。微软表示，公司已经解雇了公司总部的1351名员工。未来还将削减公司其他职位5500个。

诺基亚前首席执行官、微软执行副总裁史蒂芬•埃洛普表示，"做出这一决定是困难的，但是必须的"。埃洛普上周在一份备忘录中指出，作为公司新战略的一部分，微软需在企业文化和产品开发方式等方面作出改变。

微软称，裁员计划预计今年年底前基本完成，并将于明年6月底前全部完成。预计未来一年公司裁员成本高达16亿美元。

市场分析人士表示，痛苦的裁员计划利于微软未来的发展。微软公司大幅裁员消息公布后，17日微软股价上涨2%。

此前在金融危机爆发期间的2009年，微软公司曾大幅裁员5000多名员工。1993年，科技巨头IBM公司曾大规模重组并裁员6万人；金融危机引发大衰退期间的2008至2009年初，花旗银行曾裁员7.5万人。